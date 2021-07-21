В Грузии вспышка коронавируса

По его словам, сегодня на заседании Координационного совета обсудили, какие дополнительные меры необходимо принять, и дали рекомендации по предотвращению распространения вируса.
"Главное - полный запрет на массовые собрания, будь то вечеринка, свадьба, концерт, соответственно все должно быть прекращено. Кроме того, необходимо будет контролировать границу, а также мобилизовать места, особенно в гостиницах.
Сегодня Координационный совет выдал другие инструкции по мобилизации необходимого количества комнат, чтобы о людях, как инфицированных, так и находящихся в контакте, у которых нет условий для изоляции, позаботилось государство, чтобы разорвать цепочку передачи вируса", - заявил Гамкрелидзе.
По его словам, активность с вакцинацией является одним из важных направлений на пути к победе над пандемией.
За сутки в Грузии обнаружили 3666 новых случаев коронавируса.
Источник: kurs.com.ua
Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что новую волну COVID-19 в Украине стоит ожидать в конце августа – начале...
В Конотопе начал свою работу Центр вакцинации на базе пункта неотложной помощи поликлиники для обслуживания взрослого населения КНП КГС «Конотопская...
Об этом сегодня, 26 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника управления образования Елена Назаренко....
В Сумах заработает еще один центр массовой вакцинации - на территории универмага «Киев»....
По состоянию на 22 июля в области сделано 118 070 прививок, вакцинировалось 74 413 человек, в том числе 43 657...