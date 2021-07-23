Магнитные бури в августе: опасные даты

Даты геомагнитных бурь
Последний летний месяц отличится сильной солнечной активностью.
2-3 августа прогнозируются незначительные магнитные колебания, которые могут вызвать беспокойства у людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Но в целом на здоровье большинства они не повлияют.
10 августа будут более сильные возмущения "солнечного ветра", которые достигнут средних показателей. Влияние магнитной бури будет ощутимо.
13-14 августа магнитные колебания будут утихать, поэтому самочувствие должно наладиться.
16-20 августа эксперты прогнозируют сильную магнитную бурю. На здоровье эти колебания могут сказаться в виде сильных головных болей, скачков давления, ломоты в суставах, эмоциональных перепадов и так далее.
29 августа ожидается магнитная буря средней силы. В это время лучше избегать физических и эмоциональных нагрузок.
Как магнитная буря может повлиять на здоровье
Симптомы воздействия магнитной бури чаще всего испытывают люди с метеочувствительностью. В периоды магнитных бурь могут возникать повышенная утомляемость, тревожность, апатичность, сонливость.
Если вы страдаете от хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, вы также можете почувствовать влияние магнитных колебаний. Это могут быть скачки артериального давления, нарушение ритма и другие проблемы.
В периоды сильных магнитных бурь, говорят врачи, голова может разболеться даже у людей, считающих себя здоровыми.
Как защититься от влияния геомагнитных бурь
Врачи разработали ряд правил, которые помогут защититься в период магнитных бурь:
- воздержитесь от алкогольных напитков,
- избегайте тяжелой пищи - фастфуда, жирной, соленой, острой еды и так далее,
- поменьше пейте кофе, чая, других бодрящих напитков,
- употребляйте больше жидкости - воды, травяных чаев, легких компотов,
- чаще проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе (но не на солнце и жаре), гуляйте утром и вечером,
- откажитесь от сильных физических нагрузок, не перетруждайтесь,
- избегайте стрессов и решения сложных и важных вопросов в эти дни,
- если вы имеете хронические болезни, держите нужные лекарства рядом, следите за давлением и сердечным ритмом.
Что такое магнитная буря
Магнитная (геомагнитная) буря - это серьезное нарушение магнитосферы Земли, что возникает, когда происходит очень эффективный обмен энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.
Такие бури являются результатом изменений солнечного ветра, которые вызывают серьезные изменения токов, плазмы и полей в магнитосфере Земли.
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