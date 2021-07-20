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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:587

В ближайшее время в Украине можно ожидать новую волну COVID-19

Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что новую волну COVID-19 в Украине стоит ожидать в конце августа – начале сентября.

"Несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение "Дельта", меры охраны общественного здоровья и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа - начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации", – считает Хабихт.

По его словам, сейчас самое время вакцинироваться, пока штамм "Дельта" еще широко не распространился в Украине.

Источник: kurs.com.ua

Общество Вакцинация ВОЗ Дельта
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