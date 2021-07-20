Олимпийские игры в Токио могут остановить из-за Covid-19 Число подтвержденных на Олимпиаде в Токио случаев Covid-19 уже составляет 148.

Об этом по состоянию на утро 26 июля официально сообщил сайт Олимпиады, опубликовав список положительных результатов тестов на коронавирус.

Сутками ранее подтвержденных случаев Covid-19 на Олимпиаде было 132. Среди 16-ти новых инфицированных за последние сутки есть спортсмены-олимпийцы и работники, которые обеспечивают организацию соревнований и проживания делегаций стран в Олимпийской деревне.

Среди членов украинской сборной на Олимпиаде-2020 положительных тестов на коронавирус нет.

21 июля - за два дня до официального старта Олимпийских игр - глава оргкомитета Олимпиады-2020 Тоширо Муто заявил, что Игры через коронавирус могут быть остановлены. Муто объяснял: если случаи заражения коронавируса среди спортсменов и причастных к проведению соревнований будут резко расти, проведение Олимпиады-2020 могут отменить.

Напомним, Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и должен продолжаться до 8 августа. Эти Олимпийские игры должны были состояться год назад, но из-за пандемии коронавируса их проведения было перенесено на год. Сейчас Олимпиада в Токио происходит в условиях чрезвычайной ситуации, специально введенной в столице Японии для безопасности участников Олимпиады от заражения коронавируса. Все соревнования, как и открытие Олимпиады-2020, происходят пустых трибунах.

Источник: newsyou.info