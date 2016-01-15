В работе Wikipedia фиксируются сбои Примерно с 13:10 26 июля пользователи в разных частях Европы сообщают о сбоях в работе Wikipedia. Проблемы с доступом наблюдаются и в Украине.

Известно, что большинство пользователей – 96 процентов – наблюдают проблемы с доступом к сайту. 4 процента – только с входом под своей учетной записью. Причины сбоя пока неизвестны.

Больше всего жалоб поступает из: Германии, Великобритании, Австрии, Франции, Испании, Канады, Швейцарии.

Кроме того, аналогичные проблемы наблюдаются и в Украине. Официальные каналы Wikipedia ситуацию пока не комментируют.

Источник: tech.24tv.ua