В работе Wikipedia фиксируются сбои

Известно, что большинство пользователей – 96 процентов – наблюдают проблемы с доступом к сайту. 4 процента – только с входом под своей учетной записью. Причины сбоя пока неизвестны.
Больше всего жалоб поступает из: Германии, Великобритании, Австрии, Франции, Испании, Канады, Швейцарии.
Кроме того, аналогичные проблемы наблюдаются и в Украине. Официальные каналы Wikipedia ситуацию пока не комментируют.
Источник: tech.24tv.ua
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