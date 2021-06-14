Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года для всех знаков Зодиака Кому стоит быть более терпимым и не зазнаваться, а кто может кардинально изменить свою жизнь к лучшему?

Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Неплохая неделя. После полученной премии у вас появится желание спустить все деньги на развлечения, однако звезды советуют не делать этого. Ближе к субботе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, так что крупная сумма денег будет как нельзя кстати.

Телец

Тельцам эту неделю стоит посвятить мелким делам, которые давно требовали вашего вмешательства, а также собственному здоровью. И, ради Бога, прекратите нервничать по пустякам. Субботу проведите в компании друзей. Вполне вероятно, что у вас появится новый интересный поклонник.

Близнецы

Мысли материальны. Если вы очень сильно чего-то хотите, пора переставать бояться мечтать. Так что вперед! И вскоре от простых мыслей вы перейдете к делу. В середине недели у вас может появиться некоторая апатия, однако гоните ее прочь. Выходные проведите с семьей. Близкие нуждаются в вашем внимании.

Рак

На этой неделе ссоры с любимым человеком могут возникать на пустом месте. Старайтесь избегать конфликтов, насколько это возможно. На время откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен для работы на дачном участке и проведения ремонта. Не пытайтесь экономить. Помните: скупой платит дважды.

Лев

Благоприятное время для попытки изменить свою жизнь к лучшему. Пробуйте! Кто знает, возможно, вам повезет. Постарайтесь больше верить в свои силы. В четверг могут возникнуть непредвиденные траты, так что приберегите лишние деньги. А вот выходные стоит посвятить семье.

Дева

Если вы не верите в знаки или приметы, пора прощаться с этой пагубной привычкой. Судьба то и дело подсказывает вам, как правильно поступить в той или иной ситуации, но вы упорно игнорируете ее подсказки. Вероятнее всего, у вас на этой неделе появится прекрасный шанс улучшить свою жизнь. Вопрос только в том, сможете ли вы воспользоваться ситуацией.

Весы

Эта неделя обещает быть очень удачной, особенно для одиноких представителей знака. Вполне вероятно, что вы встретите интересного человека, с которым закрутите роман. Семейным же парам стоит посвятить как можно больше времени друг другу. Нужно возобновить романтику. Выходные стоит провести только вдвоем.

Скорпион

Прекрасная неделя для улучшения своего финансового состояния. Появится шанс поучаствовать в новых интересных проектах. Это не только принесет вам дополнительное финансовое вознаграждение, но и прибавит опыта в тех сферах, где вы пока что профан.

Стрелец

Посвятите неделю самообразованию. Мир не стоит на месте, так что никогда не поздно учиться. К тому же, в скором будущем дополнительные навыки помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Что касается отношений с любимым человеком, то пока каких-то явных перемен не предвидится.

Козерог

Вы слишком много сил отдаете работе. Однако все не зря: в скором времени начальство заметит ваши старания. Так что повышение не за горами. Не перетруждайтесь себя бытовыми хлопотами. Попросите помощи у родных, иначе в таком темпе долго не протяните. Выходные проведите на диване. Вам нужно хорошенько выспаться.

Водолей

Вы почувствуете вдохновение и захотите сделать что-то особенное. Дайте волю фантазии! Вполне вероятно, вы можете сотворить шедевр. Также на этой неделе Водолеи могут столкнуться с предательством близкого человека. Не впадайте в панику. Это жизни, и иногда она преподносит нам уроки.

Рыбы

Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом не корить себя за ошибки. Постарайтесь быть благоразумными. Кажется, вы поймали звезду. Остановитесь. Это может сыграть с вами злую шутку. Вполне вероятно, что выходные вы проведете в гордом одиночестве.