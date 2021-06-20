Анекдоты недели - 308

- Что-то шашлык у вас не вкусный, мясо не жуется совсем.
- А вы масочку снимите.
***
— Хочу хомяка.
— За ним надо ухаживать, следить, убирать, кормить, играть с ним.
— Хочу стать хомяком.
***
Те, кто считает, что вакцина изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс.
***
Тренер утешает проигравшего боксера:
- Но в третьем раунде ты своего противника здорово напугал.
- Чем это?
- Ему показалось, что он тебя убил.
***
- Знаешь, дорогой, за всю мою жизнь у меня было только два настоящих мужчины!..
- А кто второй?
- Да ты, собственно, и первого то не знаешь...
***
- Люся, а у тебя есть парень?
- Нет...
- Как?! У такой милой, умной, красивой, стройной и очаровательной девушки нет парня?!...
- Умер от счастья...
***
Приходит мама за ребенком в сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.
- Что ж вы спите? У вас же все дети разбегутся...
- Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только в пределах песочницы.
***
Пришедшая на дискотеку Алла почувствовала недомогание и поэтому приняла решение домогаться сама.
***
Две подруги в переполненном метро:
- Блин, какая толкотня!
- Странно, вчера на дискотеке ты это называла атмосферой.
***
- Маша, ты что ходила в таком виде на дискотеку?
- Да!
- Ладно, одевайся и ложись спать!
***
Медуза живет на Земле более 500 миллионов лет, почти бессмертна, и при этом совсем не имеет мозга. Этот факт дает надежду миллионам людей...
***
Мальчик на море спрашивает у спасателя:
- Дяденька, а здесь есть морские ежики или медузы? А то я их так боюсь!
- Мальчик какие ежики??? какие нафиг медузы??? Здесь акулы все сжирают!
А вы знаете, что варварские времена, когда колбасу делали из животных, миновали....
Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу. Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения за...
Хочется водки и холодца с хреном. И на Мальдивы. Пока из вышеперечисленного есть только хрен....
Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке....
Старая медицинская мудрость: если тебя кто-то обидел – сядь в ординаторской и жди его поступления…...