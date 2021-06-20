Анекдоты недели - 308 - А если мужчина пригласил даму в ресторан, кто ПЦР ей оплачивает?

- Что-то шашлык у вас не вкусный, мясо не жуется совсем.

- А вы масочку снимите.

***

— Хочу хомяка.

— За ним надо ухаживать, следить, убирать, кормить, играть с ним.

— Хочу стать хомяком.

***

Те, кто считает, что вакцина изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс.

***

Тренер утешает проигравшего боксера:

- Но в третьем раунде ты своего противника здорово напугал.

- Чем это?

- Ему показалось, что он тебя убил.

***

- Знаешь, дорогой, за всю мою жизнь у меня было только два настоящих мужчины!..

- А кто второй?

- Да ты, собственно, и первого то не знаешь...

***

- Люся, а у тебя есть парень?

- Нет...

- Как?! У такой милой, умной, красивой, стройной и очаровательной девушки нет парня?!...

- Умер от счастья...

***

Приходит мама за ребенком в сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.

- Что ж вы спите? У вас же все дети разбегутся...

- Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только в пределах песочницы.

***

Пришедшая на дискотеку Алла почувствовала недомогание и поэтому приняла решение домогаться сама.

***

Две подруги в переполненном метро:

- Блин, какая толкотня!

- Странно, вчера на дискотеке ты это называла атмосферой.

***

- Маша, ты что ходила в таком виде на дискотеку?

- Да!

- Ладно, одевайся и ложись спать!

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Медуза живет на Земле более 500 миллионов лет, почти бессмертна, и при этом совсем не имеет мозга. Этот факт дает надежду миллионам людей...

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Мальчик на море спрашивает у спасателя:

- Дяденька, а здесь есть морские ежики или медузы? А то я их так боюсь!

- Мальчик какие ежики??? какие нафиг медузы??? Здесь акулы все сжирают!