Гороскоп на неделю 19-25 июля 2021 года Это неделя с тремя важными астрологическими событиями.

22 июля Солнце входит в знак Льва, управляет этим знаком, т.е. в обители во Льве. Венера, символизирующая энергию любви и комфорта, также, 22 июля входит в знак Девы, где имеет статус падения. В период этого транзита многие люди недовольны своей внешностью, доходами, взаимоотношениями. Чаще обращаются к специалистам сферы индустрии красоты и здоровья – массажистам, косметологам, диетологам. При этом, люди склонны экономно расходовать свои деньги – покупают только действительно необходимое. Третье важное событие недели - Полнолуние в Водолее 24 июля в 05:37 по киевскому времени, одно из ключевых в году.

ОВЕН

Благоприятная неделя, удается завершить конфликтные и спорные ситуации с выгодой и пользой для себя. Время идеально подходит для начала проектов и работ, запланированных давно. Вы сможете произвести благоприятное впечатление на окружающих вас людей, пользуйтесь этим периодом – устанавливайте связи, решайте вопросы с партнерами, разговаривайте с начальством.

Легче будут преодолеваться препятствия, а общее состояние дел, особенно в финансовой сфере, будет определяться динамизмом. В романтической сфере, в семейных отношениях царит гармония. Берите инициативу в свои руки, если вы хотите завоевать расположение давно желанного партнера.

ТЕЛЕЦ

Неделя достаточно напряженная, хотя положительные изменения произойдут в финансовой сфере. Приходится много работать, брать на себя дополнительные обязательства, ускорять затянувшиеся во времени дела. Может появиться некоторое разочарование в других людях, в любовных отношениях, но это временно – уже со следующей недели настроение улучшится, сил и энергии прибавится.

Пока другие отдыхают, используйте время для создания фундамента в профессиональной сфере. Используйте каждый удобный момент, чтобы познакомиться с новыми людьми – соглашайтесь на командировки, занимайтесь своим продвижением – в скором времени все затраты окупятся.

У вас начался новый кармический цикл – Черная Луна вошла в ваш знак Зодиака (до 15 апреля 2022). Начало всегда сложное, поэтому неделя для вас судьбоносная. Избегайте искушений и соблазнов, воздержитесь от выяснения отношения, претензий (особенно к ближним родственникам, соседям), не участвуйте в интригах и не допускайте двусмысленных ситуаций.

Подумайте о защите своего имущества, постарайтесь навести порядок в документах – разложите все по полочкам, т.к. важные, но мелкие вещи, бумаги, имеют свойство исчезать в самый неподходящий момент. Не допускайте мрачных мыслей, постарайтесь нагрузить мозг полезной информацией, и вы сможете избежать многих неприятных ситуаций.

РАК

Важная неделя – время перезагрузки и выбора верного жизненного направления. Возможно, вам будет некомфортно в некоторых ситуациях, но очень скоро вы заметите позитивные перемены по всем жизненным сферам. Финансовые сделки в течение недели, благодаря обостренности чутья, будут доведены до успешного завершения.

Ощущение свободы и независимости появится с 24 июля (день Полнолуния). Состояние здоровья улучшится, однако не следует брать на себя больше, чем вы можете выполнить, не доводите себя до стрессовых ситуаций. В партнерстве и браке заметны положительные изменения, вам удается влиять на других людей, доносить важную информацию.

ЛЕВ

Неделя богата на яркие, счастливые события. В личных и деловых взаимоотношениях достигается согласие, удается совмещать отдых, любовь и работу. 22 июля в 17:27 Cолнце (ваш управитель), входит в знак Льва – вы находитесь в центре внимания и задаете тон. Усиливается ваш жизненный потенциал, стремление работать, благодаря чему вы сможете энергично взяться за дело, вырваться вперед, заслужить уважение, используя собственный опыт.

Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу. Вы сможете достичь успеха в короткие сроки, значительно улучшить свое материальное положение.

ДЕВА

22 июля Венера, планета Малого Счастья, входит в ваш знак и приносит вам маленькие радости. Некоторые ваши желания исполнятся, в личных взаимоотношениях наступает гармония. Несмотря на то, что Венера в Деве имеет статус падения, все же для вас этот транзит окажется счастливым, если вы будете развивать ее энергию.

Главное, определитесь с тем, чего же вы действительно хотите – разберитесь со своими желаниями. Развивайте творческие способности, а также индивидуальный стиль в одежде, в работе. Если есть потребность улучшить ситуацию в партнерской сфере – проявите инициативу, в течение недели вам удастся наладить взаимоотношения – личные, деловые, родственные или дружеские.

ВЕСЫ

Много изменений произойдет в течение недели – появится множество новых обязанностей, прибавится работы, увеличатся повседневные финансовые расходы. Вы ощутите возрастание смелости, решительности, личной активности и инициативности, самоуверенности. Все это поможет вам при решении деловых проблем.

Хорошее время для заключения сделок и договоров, внедрения новых проектов и конструктивной реорганизации старых предприятий. Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления – все пройдет благополучно. Однако, не надейтесь на везение, любой успех возможен, если вы имеете достаточный опыт и нужные знания.

СКОРПИОН

Напряженный период, особенно в отношениях с вышестоящими людьми и в финансовой сфере. Возможны различные нарушения здоровья, состояние усталости, неуверенность в себе. Не следует принимать важных решений, так как легко допустить ошибку. Отложите заключение сделок, финансовые операции, денежные вложения.

Стычки с начальством могут испортить карьеру. По возможности – уйдите в отпуск, возьмите отгулы – отдых пойдет на пользу не только вам, но и вашему ближайшему окружению. В любовной сфере, в целом, все развивается благоприятно – это время активности и страсти. Возможны судьбоносные встречи, которые полностью поменяю ваше восприятие личных взаимоотношений.

СТРЕЛЕЦ

Хорошее время для общественной деятельности, работы, командировок, дальних путешествий. Везде и во всем удается найти выгоду для себя, провести время с пользой. Вы будете довольны результатом тех дел, которые запланируете на эту неделю, даже если они проявятся чуть позже.

Используйте этот период максимально, в том числе, для возобновления связей, для улаживания личных и семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Займитесь спортом или активным отдыхом с членами семьи или любимым человеком - вы почувствуете, как крепнут ваши отношения. Обратите свой возросший жизненный потенциал и активность на укрепление связей в обществе.

КОЗЕРОГ

Ресурсный период – усиливается интуиция, обостряется чутье для принятия своевременных решений, как в деловой сфере, так и в личной жизни. В профессиональной деятельности удается достичь успеха. Отношения с родными и близкими людьми потребуют от вас спокойствия и уверенности.

Окружающим, родителям, друзьям может потребоваться ваша помощь, участие в их делах. Возможно, вам придется заняться проблемами детей, их воспитания, жизненного определения. У вас появляются шансы и возможности для расширения, развития - новые знакомства, партнеры, работа, позволяющие вам достичь финансового благополучия, решить имущественные вопросы.

ВОДОЛЕЙ

Происходят ситуации, которые заставляют что-то менять в своей жизни, обновляться, хотя поначалу все воспринимается очень напряженно. Очень важно в этот период взаимодействовать с другими людьми, участвовать в групповой, коллективной, партнерской работе, активно проявляя собственные инициативы и таланты.

Это не время для отдыха – чтобы не упустить благоприятные возможности, необходимы активные действия и тогда вы сможете изменить жизнь к лучшему и добиться успеха, превосходящего все ожидания. Полнолуние в вашем знаке 24 июля, может стать поворотной точкой на вашем жизненном пути. С этого момента большинство Водолеев начнут восхождение к вершине карьеры.

РЫБЫ

Воспользуйтесь потенциалом этой неделе максимально – работайте, разговаривайте с начальством о повышении зарплаты, планируйте свое будущее, решайте вопросы взаимоотношений с любимыми и близкими людьми. Уже со следующей недели все это будет сложнее сделать так, чтобы достичь удовлетворения.

Этот период наиболее благополучен для деловых переговоров, смены места работы, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, коммерческой хватки, помогут вам решить многие профессиональные проблемы.