На каком основании полиция может остановить авто – памятка водителю Сейчас в законе «О национальной полиции» есть четкий перечень оснований остановки работниками правоохранительных органов транспортных средств.

Это означает, что закон не позволяет полицейским останавливать автомобили "просто так". Остановить автомобиль страж порядка может только при наличии конкретных законных оснований, а именно:

- если водитель нарушил Правила дорожного движения;

- если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля;

- если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или другого правонарушения;

- если транспортное средство находится в розыске;

- если необходимо осуществить опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или другого правонарушения, свидетелями которого они могли быть;

- если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля;

- если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

- если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения;

- в случае нарушения порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;

- наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.

Таким образом, инспектор полиции имеет право остановить автомобиль только при наличии перечисленных выше оснований. Это означает, что все другие основания остановки являются незаконными!