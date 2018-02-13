На каком основании полиция может остановить авто – памятка водителю

Это означает, что закон не позволяет полицейским останавливать автомобили "просто так". Остановить автомобиль страж порядка может только при наличии конкретных законных оснований, а именно:
- если водитель нарушил Правила дорожного движения;
- если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля;
- если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или другого правонарушения;
- если транспортное средство находится в розыске;
- если необходимо осуществить опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или другого правонарушения, свидетелями которого они могли быть;
- если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля;
- если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;
- если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения;
- в случае нарушения порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;
- наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.
Таким образом, инспектор полиции имеет право остановить автомобиль только при наличии перечисленных выше оснований. Это означает, что все другие основания остановки являются незаконными!
З початком осені на дорогах населених пунктів області значно збільшиться кількість юних пішоходів, що прямуватимуть або повертатимуться з навчальних закладів....
В Сумах велосипедисты получили сертификаты об успешном прохождении онлайн тестирования «ВелоПДД»...
Патрульные и общественность предупреждают пешеходов об опасности с помощью информационных надписей....
С 12 по 18 ноября 2018 года в Украине будет проходить Неделя безопасности дорожного движения....
Волну всеукраинской акции по безопасности дорожного движения «#Керуй» подхватили автомобилисты Федерации автоспорта Сумщины....