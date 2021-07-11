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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Очередная жертва коронавируса: умер солист Хора Турецкого

Вокалист на протяжении трех недель боролся с коронавирусной инфекцией и до конца верил, что победит ее.

Солист известного коллектива Хор Турецкого Борис Горячев умер на 50-м году жизни. Об этом в четверг, 15 июля, говорится в Instagram коллектива, сообщает Кореспондент.

"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет. Мы молились и надеялись на чудо, но у Бога свои планы. И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что Горячев боролся с коронавирусной инфекцией в течение трех недель.

В коллективе рассказали, что Горячев до конца оставался оптимистом и даже после госпитализации постоянно присылал смс друзьям, в которых уверял, что все будет хорошо. 

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. В Хор Турецкого он пришел в 2003 году. Выступал солистом коллектива на протяжении 20 лет. У него остались супруга и дочь.

Ранее в России от осложнений вызванных коронавирусом умер известный рок-музыкант и артист Петр Мамонов. О смерти основателя и лидера музыкальной группы Звуки Му.

Общество Борис Горячев
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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