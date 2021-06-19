Анекдоты недели - 307 А вы знаете, что варварские времена, когда колбасу делали из животных, миновали.

Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя хватают на руки и начинают тискать.

Барсик, 5 лет

***

Жена с черным поясом по каратэ - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.

***

Косметика - это такая вещь, которая помогает женщине не пугать окружающих своей естественной красотой.

***

Если вы считаете, что жизнь прекрасна, значит антидепрессанты подобраны правильно.

***

Никогда ни на кого не злитесь: от этого дрожат руки и сбивается прицел.

- Как ты думаешь, что тяжелее: килограмм пуха или килограмм свинца?

- Вставай под балкон, сейчас проверим.

***

Прошу не обижаться, если я долго не беру трубку – возможно жду припева.

***

Милый, может, я останусь у тебя ночевать?

— Поздно, я уже лифт вызвал.

***

Библия учит возлюбить ближнего своего. А Кама-сутра расскажет, как именно.

***

- Сема, вы женаты?

- Да.

- Сколько времени?

- Половина девятого.

***

Это не справедливо – жить в спальном районе и не высыпаться.

***

Уезжая в отпуск на месяц, мама попросила сына поливать цветы раз в три дня. Месячная норма осадков выпала на цветы за 10 минут до ее возвращения.

***

Заботливая мать запрещает сыну гулять с плохой компанией.

Малыш уже три года не видел отца и брата...

***

Интересное наблюдение: соус с грибами называется “грибной соус”, с чесноком - “чесночный соус”. И только соус с хреном - “соус с хреном”.

***

- Фима,как думаешь,шо надо делать, шобы таки довести жену до истерики?

- Таки , можно ничего и не делать...