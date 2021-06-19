Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1196

Анекдоты недели - 307

А вы знаете, что варварские времена, когда колбасу делали из животных, миновали.

Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя хватают на руки и начинают тискать.

Барсик, 5 лет

***

Жена с черным поясом по каратэ - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.

***

Косметика - это такая вещь, которая помогает женщине не пугать окружающих своей естественной красотой.

***

Если вы считаете, что жизнь прекрасна, значит антидепрессанты подобраны правильно.

***

Никогда ни на кого не злитесь: от этого дрожат руки и сбивается прицел.

- Как ты думаешь, что тяжелее: килограмм пуха или килограмм свинца?

- Вставай под балкон, сейчас проверим.

***

Прошу не обижаться, если я долго не беру трубку – возможно жду припева.

***

Милый, может, я останусь у тебя ночевать?

— Поздно, я уже лифт вызвал.

***

Библия учит возлюбить ближнего своего. А Кама-сутра расскажет, как именно.

***

- Сема, вы женаты?

- Да.

- Сколько времени?

- Половина девятого.

***

Это не справедливо – жить в спальном районе и не высыпаться.

***

Уезжая в отпуск на месяц, мама попросила сына поливать цветы раз в три дня. Месячная норма осадков выпала на цветы за 10 минут до ее возвращения.

***

Заботливая мать запрещает сыну гулять с плохой компанией.

Малыш уже три года не видел отца и брата...

***

Интересное наблюдение: соус с грибами называется “грибной соус”, с чесноком - “чесночный соус”. И только соус с хреном - “соус с хреном”.

***

- Фима,как думаешь,шо надо делать, шобы таки довести жену до истерики?

- Таки , можно ничего и не делать...

Досуг Курьезы Шутки Юмор
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Анекдоты недели - 306
10.07.2021 12:12

Анекдоты недели - 306

Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу. Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения за...

Анекдоты недели - 305
03.07.2021 12:12

Анекдоты недели - 305

Хочется водки и холодца с хреном. И на Мальдивы. Пока из вышеперечисленного есть только хрен....

Анекдоты недели - 303
26.06.2021 12:12

Анекдоты недели - 303

Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке....

Анекдоты ко дню медика
20.06.2021 09:44

Анекдоты ко дню медика

Старая медицинская мудрость: если тебя кто-то обидел – сядь в ординаторской и жди его поступления…...

Анекдоты недели - 302
19.06.2021 12:12

Анекдоты недели - 302

Неопытная гадалка нагадала Сергею два года без секса, но парень не растерялся и тут же доказал ей, что она шарлатанка....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
Вчера 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
Вчера 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
Вчера 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
15.07.2021 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
15.07.2021 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.