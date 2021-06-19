Анекдоты недели - 307

Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя хватают на руки и начинают тискать.
Барсик, 5 лет
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Жена с черным поясом по каратэ - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.
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Косметика - это такая вещь, которая помогает женщине не пугать окружающих своей естественной красотой.
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Если вы считаете, что жизнь прекрасна, значит антидепрессанты подобраны правильно.
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Никогда ни на кого не злитесь: от этого дрожат руки и сбивается прицел.
- Как ты думаешь, что тяжелее: килограмм пуха или килограмм свинца?
- Вставай под балкон, сейчас проверим.
***
Прошу не обижаться, если я долго не беру трубку – возможно жду припева.
***
Милый, может, я останусь у тебя ночевать?
— Поздно, я уже лифт вызвал.
***
Библия учит возлюбить ближнего своего. А Кама-сутра расскажет, как именно.
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- Сема, вы женаты?
- Да.
- Сколько времени?
- Половина девятого.
***
Это не справедливо – жить в спальном районе и не высыпаться.
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Уезжая в отпуск на месяц, мама попросила сына поливать цветы раз в три дня. Месячная норма осадков выпала на цветы за 10 минут до ее возвращения.
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Заботливая мать запрещает сыну гулять с плохой компанией.
Малыш уже три года не видел отца и брата...
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Интересное наблюдение: соус с грибами называется “грибной соус”, с чесноком - “чесночный соус”. И только соус с хреном - “соус с хреном”.
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- Фима,как думаешь,шо надо делать, шобы таки довести жену до истерики?
- Таки , можно ничего и не делать...
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