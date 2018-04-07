В Украине впервые вынесен приговор водителю электросамоката за ДТП

Девушке, что была за рулем транспортного средства, дали год, правда условно, а также обязали выплатить штраф, компенсировав лечение пострадавшей, сообщает РБК-Украина.
Инцидент случился 2 июня 2020-го. Тогда Ольга Николаевна вышла прогуляться и сходить к банкомату, но на тротуаре ее сбила самокатчица. Женщина упала и получила перелом правой шейки бедра. Виновница же сбежала с места ДТП.
На операцию потратили более ста тысяч гривен, а поиск самокатчицы занял около трех месяцев.
И вот после почти года судебных разбирательств справедливость восторжествовала и виновницу аварии наказали. Девушку обязали выплатить компенсацию Ольге Николаевне и дали год условно. Теперь эта история стала прецедентом.
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