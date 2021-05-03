Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля для всех знаков Зодиака Неделя после новолуния - с 12 по 18 июля - ознаменуется спокойным и благоприятным периодом и будет подходить для любых изменений.

Овен

На этой неделе у Овнов появится возможность укрепить отношения в семье и уладить все финансовые вопросы. Вы преуспеете во многих сферах, если займетесь важными делами, которые были запланированы у вас на это лето. В конце недели семейную размеренную жизнь могут всколыхнуть известия издалека либо неожиданные события.

Телец

Эта неделя принесет вам позитивные изменения, связанные с приятными эмоциями и новыми впечатлениями. Возможно, события будут развиваться медленнее, чем вы ожидали, но это не должно вас раздражать. Также звезды советуют вам избегать сомнительных договоров и не брать кредит. В общении с близкими избегайте командного тона, чаще отвлекайтесь от проблем и меняйте обстановку.

Близнецы

Эти семь дней станут для Близнецов долгожданными для укрепления отношений на работе и дома. Энергия будет бить через край, поэтому вам может быть не до отпуска. Постарайтесь разобраться в своих истинных желаниях и ни в коем случае не торопите события. Вас ждет романтический период, когда важно показать себя сдержанным и покладистым человеком, любящим супругом, отзывчивым и чутким другом.

Рак

На этой неделе у Раков может начаться период деловой активности. Успех в работе при этом будет полностью зависеть от вас самих. Для достижения поставленной цели вам необходимо сосредоточиться и потрудиться как следует. В свободное время займитесь самообучением. Чтобы снизить эмоциональное напряжение, мужчинам полезно собраться с приятелями на футбол, девушкам - сыграть в бадминтон.

Лев

На этой неделе Львы могут закрыть все долговые обязательства перед своими заемщиками, сохранив с ними дружеские и добропорядочные отношения. В середине недели вас посетит вдохновение, вы сможете реализовать все задуманное. У некоторых представителей знака может смениться род деятельности или место работы. Семейные Львы могут столкнуться с мелкими трудностями бытового плана.

Дева

Неоднозначная неделя ожидает Дев. Чтобы избавиться от тревожных мыслей, звезды советуют полностью погрузиться в работу или творчество, чаще делиться с близкими своими беспокойствами и искать поддержки у друзей. Общение с родными по духу людьми поможет поднять настроение и не думать о проблемах.

Весы

Эта неделя подарит Весам несколько приятных сюрпризов и шанс оказаться в нужное время в нужном месте. В любовной сфере наступит гармония благодаря вашей заботе и вниманию к любимому человеку. Встречи с друзьями станут редкостью из-за обязанностей по работе и дома, но некоторые из них подарят вам незабываемые моменты радости.

Скорпион

Скорпионам важно посвятить некоторую часть своей жизни благотворительности и расставить приоритеты в финансовых вопросах. Можете созвониться со старыми друзьями и примириться с теми, кого вы могли обидеть. В середине недели важно оставаться серьезными и сохранять трезвый ум. Для достижения поставленной цели вам нужно приложить титанические усилия.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе исполнительность сыграет вам на руку. Благодаря трудолюбию вы обратите на себя внимание руководства. Успех будет гарантирован банковским работникам, психологам и туроператорам вашего знака. При этом Стрельцам важно объективно оценивать свои силы и не забывать, сколько часов вмещают в себя сутки.

Козерог

Вы будете наслаждаться каждой минутой этой недели, несмотря на рутинные дела. Если сосредоточитесь на отношениях с близкими и коллегами, сможете сохранить конструктивный настрой и продлить позитивные тенденции как можно дольше. В середине недели у вас появиться шанс выйти в свет и завести новые знакомства.

Водолей

На этой неделе вам придется отложить некоторые мероприятия из-за работы. Несмотря на желание новизны и отдыха, важно показать себя дисциплинированным и стабильным в работе. Откажитесь от знакомств в барах и ночных клубах. Эта неделя может стать началом нового этапа не только в карьере, но и семье, где некоторых представителей знака ожидает пополнение.

Рыбы

На этой неделе вас ждут некоторые перемены в жизни, которые потребуют от вас показать силу своего характера и собранность. В карьере успех ждет тех Рыб, которые работают в команде. Те, кто решится на смену профессии в эти дни, смогут преуспеть на новом месте работы. В конце недели вы спонтанно можете реализовать мечту, которая еще недавно казалась вам несбыточной.

Источник: strana.ua