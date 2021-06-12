Анекдоты недели - 306 Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу. Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения за пару сеансов.

Дама входит в оружейный магазин и просит показать ей хороший пистолет.

- Вам для защиты, мадам?

- Нет, для защиты я найму адвоката.

Алкоголь после 23-00 продавать запретили? Молодцы. Теперь еще тортики продавать после 18-00 запретите, пожалуйста!

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Сидишь с мужчиной на свидании и думаешь "Только бы не решил провожать до дома, я ещё хотела в магазин за пивом зайти".

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- Ну что? К тебе или ко мне?

- Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?

- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?

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Вот интересно, а что всё-таки произошло между лошадью и Пржевальским, если она потом взяла его фамилию?

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Завела кота... Теперь удивляюсь: он вечно топчется у холодильника, с жутко деловым видом валяется на диване, гуляет по бабам, иногда орет, не любит моих подруг и страшно боится пылесоса...

Вот честное слово, такое ощущение, что я снова замуж вышла!

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- Не могли бы вы мне перезвонить попозже? Мне сейчас неудобно материться.

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Дороги в городе были настолько плохими, что, когда врачи "скорой" говорили: "Мы его потеряли!" - водитель разворачивался и ехал искать пациента.

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Единственный человек в нашем городе, который может позволить себе ездить на ягуаре – это сторож зоопарка.

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Девочки, прекратите фотошопить свои фотки! Что будет, если ты потеряешься? Как мы сможем тебя найти, если в "Инстаграме" ты выглядишь как Вера Брежнева, а в жизни - как Николай Валуев?

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Сейчас такая мода, что сразу и не поймешь бомж идет или модник.