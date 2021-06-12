Анекдоты недели - 306

Дама входит в оружейный магазин и просит показать ей хороший пистолет.
- Вам для защиты, мадам?
- Нет, для защиты я найму адвоката.
Алкоголь после 23-00 продавать запретили? Молодцы. Теперь еще тортики продавать после 18-00 запретите, пожалуйста!
***
Сидишь с мужчиной на свидании и думаешь "Только бы не решил провожать до дома, я ещё хотела в магазин за пивом зайти".
***
- Ну что? К тебе или ко мне?
- Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?
- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?
***
Вот интересно, а что всё-таки произошло между лошадью и Пржевальским, если она потом взяла его фамилию?
***
Завела кота... Теперь удивляюсь: он вечно топчется у холодильника, с жутко деловым видом валяется на диване, гуляет по бабам, иногда орет, не любит моих подруг и страшно боится пылесоса...
Вот честное слово, такое ощущение, что я снова замуж вышла!
***
- Не могли бы вы мне перезвонить попозже? Мне сейчас неудобно материться.
***
Дороги в городе были настолько плохими, что, когда врачи "скорой" говорили: "Мы его потеряли!" - водитель разворачивался и ехал искать пациента.
***
Единственный человек в нашем городе, который может позволить себе ездить на ягуаре – это сторож зоопарка.
***
Девочки, прекратите фотошопить свои фотки! Что будет, если ты потеряешься? Как мы сможем тебя найти, если в "Инстаграме" ты выглядишь как Вера Брежнева, а в жизни - как Николай Валуев?
***
Сейчас такая мода, что сразу и не поймешь бомж идет или модник.
Хочется водки и холодца с хреном. И на Мальдивы. Пока из вышеперечисленного есть только хрен....
Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке....
Старая медицинская мудрость: если тебя кто-то обидел – сядь в ординаторской и жди его поступления…...
Неопытная гадалка нагадала Сергею два года без секса, но парень не растерялся и тут же доказал ей, что она шарлатанка....
Любая неработающая многодетная домохозяйка, замотавшись по хозяйству, хоть раз в жизни, но пожалела, что не стала проституткой....