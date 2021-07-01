Эффективность CoronaVac исследовали в стране со штаммами-мутантами коронавируса В Чили исследовали эффективность китайской вакцины CoronaVac

CoronaVac в Чили, где ходят штаммы коронавируса, снижающие эффективность иммунитета от вакцин первого поколения и от болезни прежними штаммами, "эффективно предотвращал COVID-19, включая тяжелое заболевание и смерть". Результаты исследования опубликовал журнал NEJM.

Его авторы использовали базу данных по 10,2 млн человек от 16 лет и старше в период с 2 февраля по 1 мая 2021 года. Туда вошли 218 784 случая COVID-19 с 22 866 госпитализациями, 7873 попаданиями в реанимацию и 4042 смертями от этой болезни.

Определенная там и в этот период эффективность вакцины (в среднем для всех штаммов) для всех возрастов:

86,3% – в предотвращении смерти (две дозы);

45,7% – в предотвращении смерти (одна доза);

90,3% – в предотвращении попадания в реанимацию (две дозы);

44,7% – в предотвращении попадания в реанимацию (одна доза);

87,5% – в предотвращении госпитализации (две дозы);

37,4% – в предотвращении госпитализации (одна доза);

65,9% – в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы);

15,5% – в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).

Эффективность

Эффективность для пожилых (от 60 лет и старше) отличалась ненамного: 66,6% в предотвращении симптомов, 85,3% – госпитализации, 89,2% – реанимации и 86,5% – смерти.

Местный Институт Бутантан также сообщил данные из муниципалитета Серрана в Сан-Паулу с 45 000 жителей и 28 000 взрослых старше 18 лет. Спустя пять недель после последней вакцинации "коронаваком" смертность от ковида там снизилась на 95%, количество госпитализаций – на 86%, больных с симптомами – на 80%.

В отдельных районах Бразилии и по стране в целом значительно снизилось число госпитализаций вакцинированных CoronaVac и Oxford-AstraZeneca пожилых:

Власти Чили, однако, намерены вскоре давать вакцинированным CoronaVac третью дозу: пока обсуждается, будет это та же вакцина, либо усиление сделают дозой Pfizer или Moderna.

СПРАВКА

CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.