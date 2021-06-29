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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:4151

Сериал "Не родись красивой" запретили показывать в Украине

Госкино в первом полугодии 2021 года попали под запрет 7 украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации в Украине.

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в первом полугодии 2021 года запретило 7 украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации и распространения на территории Украины, сообщает Интерфакс.

В частности, согласно информации на сайте Госкино, отменена государственная регистрация и признано недействительными государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов и телесериалов:

"Ищите маму" (Россия, 2012 год),

"Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013 года),

"Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005 год),

"Не родись красивой" (Россия. 2005-2006 года),

"Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007 год),

"Офицерские жены" (Украина, 2015 год)

"Счастливого пути!" (Россия, 2008 год).

Отмечается, что данные фильмы и сериалы запрещены для демонстрирования, из-за участия в них лиц, которые внесены в Перечень создающих угрозу национальной безопасности Украины. А именно - актрисы Юлии Глебовой, певца Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцина.

Общество
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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