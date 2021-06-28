Украинский выпускник с тяжелым диагнозом ДЦП получил золотую медаль Житель Нововолынска Владимир Дорощук году закончил 11 класс и получил золотую медаль за успехи в учебе, несмотря на тяжелый диагноз ДЦП.

У Владимира ДЦП со спастическим тетрапарезом, гиперкинетическая форма, которая практически не поддается лечению. У него поражены все конечности и нервная система. Из-за плохой моторику, Вова не может писать, но научился печатать на компьютере. У него нечиитка речь и ему иногда трудно выразить свое мнение. И родные его хорошо понимают и в течение 11 лет помогали учителям вложить в светлую голову своего сына знания.

Весь процесс получения образования проходил вне учебного заведения - учителя, приходили домой.

Девять классов Вова закончил в специализированной школе №9, а затем, после получения свидетельства, семья подала документы в школу №3. Мама Володи очень благодарна всем учителям специализированной школы, которые дали такую базу, семья не побоялась идти в обычную школу, чтобы получить аттестат:

«В специализированной школе к каждому ученику индивидуальный подход, но у нас была обычная программа. Вова писать не мог и многие учителя записывали его. Дома мы записывали под диктовку, особенно математику, физику, химию. Сын очень любит и понимает химию, не знаю как ему так удается. Он говорит, что даже во сне видит Менделеева».

Мама медалиста говорит, что когда сыну было около года она заметила, что он знает буквы, а уже в 4-5 лет поняла, что умеет читать. Также Володе еще очень нравится писать и в будущем он хочет стать писателем. В связи с тем, что он не приспособлен жить в социуме и в основном свое время проводит дома, парень пишет о том, что увидел в фильмах или в интернете.

Мечта Володи - быть в союзе писателей Украины и даже об этом он написал сочинение в 9 классе. А его одноклассники сделали ему книжечку на память и представили на последнем звонке, - рассказывает Ирина Дорощук.

Также она отмечает, что Вова вообще много информации черпает из интернета, а еще он очень любознательный. Однако в соцсетях не зарегистрирован, потому что это ему не нравится.

Мама юноши считает, что Владимир физически тяжелый ребенок, с которым приходилось работать учителям. Но учителя понимали, что есть поле для деятельности, поэтому и приходили домой и проводили уроки, за что родители педагогам очень благодарны.

Хотя одноклассники никогда не видели Вову в школе, впрочем они приходили к нему, поздравляли с днем рождения. К тому же вместе с одноклассниками Володя был на последнем звонке.

30-го июня Вова пригласил всю свою большую семью и друзей на свой выпускной, где он с гордостью получил медаль из рук городского головы. К выпускному семья готовилась как к большому празднику и сам выпускник очень ждал этого события. Он пригласил всех родных и друзей, которые приехали даже из Италии, Луцка и Киева.

Как и все выпускники, Вова готовится поступать в высшее учебное заведение. Родители рассматривают университет, где не требуют результаты ВНО, ведь физически по состоянию здоровья он не мог его сдать. Юноша планирует поступать на факультет журналистики в частном ВУЗе.

Вова - искренний, позитивный и улыбчивый парень, он очень любит путешествовать и фанатеет от футбола, говорит его мама:

«Мы не думаем о будущем, местами страшно, но мы живем завтрашним днем. Я знаю, что не одна - меня поддерживают. Вова нас всех научил по-другому относиться к миру, мы смотрим на те же вещи иначе. Умеем радоваться мелочам, которые люди не замечают. Сын изменил наше окружение и показал, что действительно важное в жизни».

Источник: Всеосвіта