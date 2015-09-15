Бензин и дизтопливо снова подорожает?

Топливо на заправках дорожает – трейдеры обычно держат цены на максимально разрешенном уровне.
Кабинет министров в очередной раз повысил предельную цену на бензин. По расчетам "Нафтогаза" и Минэкономики, c 3 июля с учетом наценки стоимость литра бензина не должна превышать 31,64 грн (+80 коп. к предыдущей цене), а дизельного топлива – 29,55 грн (+32 коп.). Эти предельные цены будут действовать 10 дней, до 13 июля.
В Украине снизилась розничная стоимость бензина разных марок, дизельного топлива, а также автогаза. Об этом рассказали аналитики консалтинговой группы "А-95"....
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