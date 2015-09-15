Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:3828

Бензин и дизтопливо снова подорожает?

Кабинет мининистров заметно поднял цены на бензин и дизель.

Топливо на заправках дорожает – трейдеры обычно держат цены на максимально разрешенном уровне.

Кабинет министров в очередной раз повысил предельную цену на бензин. По расчетам "Нафтогаза" и Минэкономики, c 3 июля с учетом наценки стоимость литра бензина не должна превышать 31,64 грн (+80 коп. к предыдущей цене), а дизельного топлива – 29,55 грн (+32 коп.). Эти предельные цены будут действовать 10 дней, до 13 июля. 

Экономика Бензин Дизель
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Бензин в Украине продолжает дешеветь: на Сумщине самые низкие цены на топливо
22.04.2020 14:56

Бензин в Украине продолжает дешеветь: на Сумщине самые низкие цены на топливо

В Украине снизилась розничная стоимость бензина разных марок, дизельного топлива, а также автогаза. Об этом рассказали аналитики консалтинговой группы "А-95"....

23 февраля в истории
23.02.2018 09:05

23 февраля в истории

23 февраля именины празднуют: Валентина, Анна, Аркадий, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Порфирий, Прохор, Татьяна....

На Сумщине полиция остановила микроавтобус с тонной бензина
02.03.2016 16:34

На Сумщине полиция остановила микроавтобус с тонной бензина

46-летний водитель микроавтобуса перевозил более тысячи литров топлива....

Сумские пограничники пресекли контрабанду 600 л бензина
03.02.2016 12:02

Сумские пограничники пресекли контрабанду 600 л бензина

Военнослужащие оперативно-боевой пограничной комендатуры «Сумы-1» пресекли попытку незаконного перемещения в пограничные горюче-смазочных материалов....

15.09.2015 14:36

На Сумщине перекрыли канал поступления контрабандного бензина

В ходе спецопераций "Акциз-2015" и "Нефтепродукт-2015" оперативным подразделением Главного управления ГФС в Сумской области совместно с работниками УГАИ УМВД Украины...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.