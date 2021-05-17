Гороскоп на июль 2021 года для всех знаков Зодиака Какие события ждать представителям знакаов Зодиака в июле расскажет гороскоп.

Овен

Середина лета для представителей зодиакального знака Овен станет временем полного переустройства жизненного уклада. По крайней мере, именно этого потребует складывающаяся ситуация и именно на это указывают аспекты планет гороскопа Овнов на июль 2021 года. В этот период обстоятельства, как на службе, так и в личной жизни будут меняться достаточно быстро, подталкивая представителей вашего знака зодиака к совершенно определенному образу действий. Импульсивные Овны под таким давлением могли бы наломать дров, но к счастью, именно в июле большинство из вас будут пребывать в анабиозном состоянии, при котором вся информация о происходящем воспринимается и должным образом перерабатывается, а в действие преобразуется с заметным замедлением. В таком состоянии обычно анализируют происходящее и строят планы. Скорее всего, именно этим вы в июле и займетесь, что и станет основанием для глобального преобразования во всех сферах вашего бытия. В середине лета представителям вашего зодиакального знака станет, наконец, понятно, в каком направлении двигаться, а чего следует избегать.

Все действия и размышления июля для Овнов будут концентрироваться преимущественно вокруг семьи и дома вообще. Месяц станет исключительно благоприятным в этом отношении. Окажутся разрешимыми все запутанные ситуации, будут выяснены все сложные вопросы. Те, кто долго пребывал в ссоре, смогут прийти к согласию. Кроме того, в это время можно приступать к выполнению планов имущественного характера. Покупка квартиры или ремонт дома будут удачными, любые вопросы обустройства семейного гнезда также решатся положительно.

В сфере деловых интересов Овнов тоже должны произойти перемены, вот только они целиком и полностью будут подчинены преобразованиям в области семейных взаимоотношений или вопросам смены жилья. Возможно, придется перестраивать рабочий график и даже отказаться от каких-то карьерных притязаний. Решиться на это будет непросто, и придется выбирать, что важнее: профессиональные интересы или семейные отношения и какие-то домашние дела. Вся проблема будет состоять в том, что от принятого решения в конечном итоге будет зависеть благополучие дорогих вам людей.

На службе Овнам придется балансировать на лезвии бритвы. Окружающие в июле будут склонны к тому, чтобы делегировать вам часть своих задач. Представителям вашего знака зодиака следует проявить крайнюю степень осмотрительности и не давать никаких обещаний. Более того, требуется проявить сдержанность даже в обычном общении, поскольку любая, неосмотрительно произнесенная фраза, может стоить Овнам известной доли личной свободы из-за попыток руководства или коллег переложить на чужие плечи ответственность в ведении дел вообще или по какому-либо проекту в частности.

Телец

Первая половина 2021 года прошла для Тельцов в напряженных трудах. Если пристально взглянуть в ту сторону, то можно заметить точки напряжения, когда случались победы и поражения, периоды баланса и поиска решений, не было только покоя. Многие Тельцы все время пребывали в состоянии настороженности и повышенной активности, потому что слишком часто речь шла не о новых завоеваниях, а о сохранении уже достигнутого. Все поставленные задачи решить удалось, вот только на законный отдых рассчитывать не приходится, и это на фоне жары, отпусков и острого желания немного расслабиться. Тенденции миновавшего полугодия в июле вступят в более активную фазу. События, которые должны будут стать решающими в карьере, начнут следовать одно за другим. Ситуация в какой-то момент может показаться до такой степени противоречивой, что Тельцы вообразят себя на грани провала всех планов и будут вынуждены ввести в бой последние резервы.

Аспекты планет в гороскопе Тельцов на июль таковы, что напряжения следует ожидать во всех жизненных сферах. Событийный ряд делового плана по обостренности проблем окажется не намного тяжелее того, что сложится в личной и общественной жизни. Надежды на то, что сложность проблем только кажущаяся, не оправдаются. Тельцам, вероятнее всего, предстоит провести месяц в бесконечных разъездах по делам фирмы, в переписке и бесконечных переговорах, немало придется потрудиться и над отчетностью. Только упорный труд на пределе сил и возможностей способен вывести представителей вашего знака зодиака из бесконечного круга все новых и новых проблем, да и просто удержать на том уровне бытия, к которому вы привыкли. Июль станет периодом бесконечного штурма, единственное, что Тельцы смогут сделать для облегчения своей участи состоит в том, чтобы систематизировать все дела и свои принципы по каждому из направлений. При таком условии удержаться на уровне уже свершившихся завоеваний будет гораздо проще. По большому счету весь предыдущий период года был подготовкой к этой внутренней собранности и нацеленности на успех. Теперь, какое бы более или менее выгодное дело не оказалось в зоне вашего действия, вы сумеете воспользоваться благоприятными возможностями, которые приведут к появлению новых источников дохода. Это будет вознаграждение, не сопоставимое с теми, что случались ранее. Следует только иметь в виду, что и тратить придется много, причем не всегда рационально, вероятно именно поэтому в июле Тельцы так и не смогут осознать, насколько увеличились ваши финансовые возможности.

Близнецы

Первая половина 2021 года у Близнецов промелькнула стремительно и головокружительно, вроде сеанса на аттракционе «американские горки». Были взлеты и падения, отмеченные поступками, за которые многие из вас продолжают испытывать неловкость и теперь, а также делами, которыми впору гордиться. К несчастью, даже десяток благородных свершений не способен погасить в нашей душе недовольство собой из-за какой-нибудь мелкой оплошности, вот так и Близнецы вступят в июль 2021 года в состоянии растерянности и беспокойства, а месяц, тем временем, ожидается хороший по всем показателям. Если представителям вашего знака зодиака удастся перевернуть страницу прошлого и не вспоминать о неприятном, то июль они проживут ровно и насыщенно. Более всего этому будут способствовать решительные действия в сфере материального достатка, которые при известном рвении снимут ряд проблем, а истинным украшением середины лета станут романтические приключения.

В отношении сферы финансов с самого начала следует предупредить, что Близнецы должны быть готовы к ряду досадных неожиданностей. В июле вам напомнят о старом долге, сообщат о каких-либо осложнениях в выплатах по кредитам или произойдет еще что-нибудь в таком роде. В результате представители вашего зодиакального знака будут вынуждены прибегнуть к жесткому планированию доходно-расходного движения средств на своих счетах. Это некоторым образом ограничит свободу, зато в случае успешно проведенных рекогносцировок добавит уверенности в себе и завтрашнем дне. Впрочем, не обойдется и без досадных неожиданностей. Некоторые из Близнецов сами могут создать себе проблемы, но в большинстве случаев представителей вашего знака зодиака придется помогать разруливать неприятную финансовую ситуацию кому-то из близкого окружения — деловому партнеру или члену семьи. Проще говоря, в июле Близнецам предстоит борьба на налоговом или кредитном поле «за себя и за того парня».

В сфере романтических отношений период середины лета будет наполнен только приятными событиями. Безоблачного счастья состоявшихся пар не смогут омрачить никакие бытовые и прочие проблемы. В сердцах влюбленных Близнецов будет греметь оркестр возвышенных чувств. Под влиянием Венеры представители вашего знака зодиака станут необычайно чувственными и привлекательными для противоположного пола. Одинокие Близнецы могут рассчитывать на то, что перед ними не сможет устоять ни одна неприступная крепость, поскольку к дарованному Венерой обаянию прибавится напористость Марса. Сочетание планетарных влияний подарит представителям знака незабываемые ощущения всемогущества в романтической сфере. Важно не разбрасываться на несколько связей, а выбрать что-то одно, но действительно важное. Победа, одержанная в эти дни, для многих из Близнецов может составить счастье всей вашей жизни.

Рак

Гороскоп на июль 2021 года у представителей зодиакального знака Рак можно считать образцовым, настолько он окажется разнообразным и насыщенным событиями всякого рода. Неожиданностей и внезапных поворотов следует ожидать как в сфере деловых интересов, так и на поле романтических отношений, но главное, будет заключаться в том, что светотень придет в идеальное равновесие. Очень и очень многое в жизни Раков в этот период будет зависеть только от вас самих, кроме того, представители вашего знака зодиака сумеют поймать заветный миг между прошлым и будущим, когда пройденный путь еще легко обозрим, но и грядущие перемены уже проявляются. В таком сочетании легко найти рациональное зерно, определиться с планами и желаниями и привести их в идеальное соответствие. Проще говоря, Раки смогут увидеть свою жизнь такой, какова она на самом деле, и начать выстраивать дальнейшие перспективы из расчета полного и безоблачного счастья.

Начнется же июль с событий поистине драматических, и связаны они будут с каким-то очень близким человеком из сферы деловых ли интересов, межличностных ли отношений — неважно. Главное, что этот человек будет занимать очень большое место в жизни представителей знака. То, что должно случиться, локализуется на временном отрезке между 4 и 9 числами месяца. Это может быть что-то очень хорошее или, с точностью наоборот, но в любом случае грядущие события изменят самих Раков, а не просто ситуацию, в которой вы окажетесь. Многим из вас придется пересмотреть свое отношение к жизни и переоценить заново человека, который стал причиной перемен.

Отправной точкой окончательной реализации наметившегося перелома станет, скорее всего, 21 июля. Одно за другим станут происходить события, которые полностью изменят жизнь представителей вашего знака зодиака. Привычная хорошо выстроенная жизнь преобразится и Раки, так долго создававшие для себя укрытие от внешнего мира, вдруг поймут, что домик, в котором они прятались, разрушен бесповоротно, и настало время принятия самостоятельных решений. Любопытно, что большинство из Раков, вероятнее всего, начнут с заботы о том, как они выглядят. Внешний образ в итоге претерпит значительные изменения, возможно, Раки станут создавать себе другой имидж, корректируя его под идеальные собирательные представления, которые сформировались в глазах окружающих. Собственно, именно в этот момент станет понятно, в каком направлении пойдет и внутреннее личностное преобразование представителей вашего зодиакального знака.

Лев

Первая половина года была для представителей зодиакального знака Лев насыщена борьбой и всевозможными подвигами на боле брани. Многочисленные или не очень, но враги были побеждены, и теперь настало время подумать о мирной жизни. Июль для Львов должен стать месяцем активного и приятного общения, забот о ближних и периодом полноценного отдыха. В середине лета можно будет подвести итог миновавшего полугодия и наметить пути развития на предстоящие месяцы.

Деловая жизнь Львов в этот период года будет напрямую зависеть от состояния вашего здоровья. Преобразования в этой сфере представители знака смогут инициировать на временном отрезке с 4 по 9 числа месяца. Трудно сказать, какого рода перемены ждут Львов, но понятно одно, чем лучше будет самочувствие, тем лучше пойдут дела. В целом же предстоящий месяц будет складываться из переустройства отношения к жизни вообще и к образу действий в частности. По идее в этот период Львам предстоит пережить гибель старых установок и духовно родиться заново. К этому будет подталкивать весь событийный ряд июля. Жизнь потребует от представителей вашего знака зодиака забыть о триумфах и поражениях начала года, снять с себя ответственность за то, что все равно уже нельзя изменить, и вести за собой ближнее окружение к новым победам и созиданию.

В районе даты 21 июля Львам нужно будет предпринять меры для восстановления сил. Это самый благоприятный период в плане оздоровительных мероприятий. В целом же июль для Львов станет периодом решительных действий в социальной сфере, именно здесь возможны самые крупные свершения и блистательные победы. Организаторские способности представителей вашего зодиакального знака в этот период окажутся на высоте. Строиться они будут на личностных качествах, проще говоря, сами Львы и их идеи будут нравиться окружающим и смогут привлечь к себе самых разных людей. В результате завяжутся новые отношения, которые в будущем могут оказаться полезными в качестве ответной услуги.

Дева

Прошедшее полугодие 2021 года для представителей зодиакального знака Дева оказалось непростым, впрочем, как и для всех остальных знаков зодиакального круга. При всем при этом Девы стали одними из немногих кто сумел добиться поставленных целей благодаря своим трезвым взглядам на обстановку и редкостному умению владеть собой. В июле положение не изменится, разве что все процессы пройдут легче обычного. Девы по-прежнему будут озабочены поисками нового лучшего места работы или же вопросами самоутверждения в прежнем трудовом коллективе. Все это будет совмещено с повышением своего социального статуса. Звездные аспекты гороскопа Дев на июль говорят о том, что все планы окажутся успешными, если представители вашего знака зодиака не станут пренебрегать выводами, сделанными из прошлых неудач. Анализируя полугодовой этап своей жизни, Девы, при желании, смогут отыскать слабое звено в рассуждениях, из-за которого что-то в жизни пошло не так, и на основании этих размышлений составить планы на будущее.

В области деловой жизни июль окажется для Дев месяцем благоприятным, позволив вам начать новые проекты и успешно решить целый ряд личных задач. В глазах сотрудников Девы будут смотреться фанатично преданными своему основному профессиональному занятию, именно это качество станет поводом для мобилизации усилий коллег на помощь представителям вашего знака зодиака, ко всему прочему, Девы в этот период будут весьма красноречивы и без труда сумеют донести до других свои идеи. Таким образом, общая картина положения дел на службе стабилизируется в положительном плане. Собственно, ключевое понятие в данном случае — это сотрудничество, вы и сами поймете, насколько легко решаются деловые вопросы, когда отношения в коллективе основываются на дружбе и взаимопонимании.

Сфера романтических отношений в июле будет подвержена некоторой нервозности, что для Дев совсем не характерно. Но что интересно, именно благодаря этому в жизни представителей вашего зодиакального знака прояснится какая-то весьма запутанная ситуация, причем ярко, эмоционально и в полном соответствии с вашими желаниями. События этого плана произойдут сразу после даты 5 июля, а кульминацию, скорее всего, следует ожидать 7 числа. Каким бы образом ни строились отношения с вашими эмоциональными партнерами, к концу июля станет ясно, что являлось помехой. Устранив проблему, представители вашего знака зодиака вступят в новую фазу любви и взаимопонимания.

Весы

В первом полугодии и, особенно, в последние его месяцы многие из представителей зодиакального знака Весы были весьма озабочены своим материальным положением и вопросами самореализации в деловой сфере. Ситуация претерпевала кардинальные изменения, выводя из привычного состояния легкости бытия, к тому же и перестроиться было нелегко, поскольку главные перемены совершались в вашей душе. Те из Весов, кто сумел принять новые условия, сейчас может начать подводить итоги своих первых профессиональных достижений, ситуация июля 2021 года как раз тому и способствует. Более того, положение дел таково, что переосмысление крайне необходимо, поскольку вот-вот начнется новый жизненный этап. Весам снова предстоят какие-то перемены, и предсказать их направленность не представляется возможным, поскольку у каждого представителя вашего знака зодиака они будут по-своему уникальны.

Следует иметь в виду, что и в июле главным направлением течения жизни станут профессиональные построения. В гороскопе Весов имеются недвусмысленные указания на второй шанс в этой области. Существует вероятность перехода на другую работу, получения нового назначения. Не лишним будет упомянуть о том, что многих представителей вашего знака зодиака ждут серьезные перемены. Некоторым придется полностью поменять образ жизни, кого-то ждет изменение семейного положения или социального статуса. Все это принесет массу беспокойства, а главное — нежелание что-либо менять, тем не менее, принимать важное решение придется, потому что если оставить все как есть, будет означать всего лишь отсрочку. Жизнь будет напирать и, в конце концов, насильно выбросит именно туда, куда в июле вы можете прийти сами, практически безболезненно и осознанно.

Параллельно решению карьерных вопросов предстоит заниматься проблемами семьи и жизненного уклада. Проблемы эти будут так же важны, как и те, о которых уже шла речь выше. Точка принятия решения расположится во временном пределе с 4 по 9 июля. Если вы долго оттягивали начало действий по проблемам домашнего характера, то пиковый момент придвинулся вплотную. В июле ситуация окажется благоприятной для того, чтобы плавно и безболезненно обойти все острые углы. Главное, что у представителей вашего зодиакального знака найдется время и возможность основательно пообщаться с каждым членом семьи, да и домашние дела вы будете делать тем охотнее, что они окажутся способом немного отгородиться от карьерных преобразований и пугающих социальных перемен.

Скорпион

В июле 2021 года представителям знака зодиака Скорпион выпадет редкий период затишья и сосредоточенности. Лучше всего это время использовать для анализа итогов первой половины непростого года Быка и подумать о перспективах своего дальнейшего существования. На самом деле наступающий месяц окажется настоящей находкой в плане жизненного планирования, поскольку обычно Скорпионам не хватает времени на основательные раздумья и они склонны на таком фоне к не всегда полезным скоропалительным решениям. В июле представители вашего зодиакального знака смогут лучше всего обдумать допущенные в прошлом ошибки и выстроить жизненную программу на предстоящие месяцы, опираясь на их соответствие собственным желаниям и устремлениям.

При всем том, что июль должен стать тихим периодом в обычно бурной жизни Скорпионов, сами представители вашего знака зодиака именно в этот момент испытают острейшую потребность отпустить себя на волю, отдохнуть, что в вашем понимании почти всегда означает авантюрные поступки и приключения. Обстоятельства предыдущих месяцев поставили в такие жесткие рамки, как в профессиональном плане, так и в плане семьи, что многих из вас буквально давит чувство несвободы. Ситуация требует немного отвлечься и дать себе отдых. Резкая перемена обстановки с выбросом адреналина — это то, что Скорпионам крайне необходимо в июле, если они конечно хотят остаться самими собой. Любопытно, что в самом начале месяца возможность попасть в приключение у представителей знака повысится и явит великолепный повод избавиться от застоявшегося недовольства собой и окружающими.

В романтическом плане июль весьма благоприятен. Скорпионы могут располагать привязанностью своей второй половины, вниманием посторонних представителей противоположного пола и организовать прелюбопытнейшую интрижку на стороне. Интимная жизнь в это время может принять вид интересного приключения, однако, особенно увлекаться этой стороной бытия звезды не советуют. Легкий флирт доставит удовольствие, а вот серьезные переживания только все осложнят. Простота жизни — вот то, что действительно требуется Скорпионам на данном этапе.

В сфере деловых интересов нечто важное может произойти в первой декаде месяца. Следует быть готовыми к тому, что придется действовать быстро, решительно и обдуманно. Удачное предприятие окажется к тому же подкрепленным поддержкой партнеров и финансовых организаций.

Стрелец

Время подведения промежуточных итогов наступит в жизни представителей зодиакального знака Стрелец с первыми днями июля. Под расслабляющим жарким солнцем Стрельцы смогут понять, как много было сделано, и как изменились они сами. А то, что перемены произошли значительные, заметно и невооруженным глазом. За прошедшие полгода Стрельцы окрепли физически и душевно, что увидели, кажется, уже все, кто входит в ваше ближайшее окружение. Несмотря на многочисленные препятствия и трудности, а может и благодаря им, многие из вас смогли занять ведущее положение. Иногда даже, кажется, что именно от представителей вашего зодиакального знака зависят теперь и судьбы мира, также напрашивается предположение того, что наступает время, когда ваши мечты могут наконец-то встретиться с реальностью. И, тем не менее, июль следует посвятить небольшой передышке. Именно в это время можно неторопливо и с достоинством окинуть взглядом освоенные пространства и сориентироваться на местности перед новым очередным штурмом, кроме того, июль может стать очень приятным периодом, если вы немного отвлечетесь от глобальных проблем и займетесь теми делами и людьми, что находятся рядом с вами.

В середине лета весьма привлекательной окажется интимная сфера. Ближнее окружение жаждет внимания, ваших объятий, добрых взглядов и улыбок. Более того, кое-кто предпринимает отчаянные попытки, чтобы привлечь к себе благосклонность представителей вашего знака зодиака. В этом случае даже не стоит предпринимать особенных усилий, надо просто принять правила игры и наступит великолепный период увлекательных интриг и доверительных бесед, отчаянных приключений и задора молодости, иной раз перехлестывающего через край, но полностью отвечающего нынешним желаниям Стрельцов.

На службе ожидается период некоторого застоя. Чаще всего это будет вызвано тем, что роскошь человеческого общения на данном этапе окажется важнее всех профессиональных достижений. Но, тем не менее, представителям вашего зодиакального знака все же придется обратить пристальное внимание на сферу финансовых интересов. Поскольку в период с 4 по 9 июля в этой области должно произойти нечто важное, какое-то событие, которое заставит многих из Стрельцов усилить контроль над движением финансовых потоков как своих, так и тех, что используются в деловом предприятии, к которому представители вашего знака зодиака имеют непосредственное отношение. Следует иметь в виду, что упомянутое событие — только начало тех крупных преобразований в финансовой сфере, которые предстоит вам преодолеть к концу текущего года.

Козерог

На середине 2021 года во время плавного перетекания июня в июль представители зодиакального знака Козерог могут сказать, что первая половина года прожита не зря. События, позволяющие сделать такое утверждение, носили как положительный, так и отрицательный характер, но все они обогатили представителей вашего знака зодиака тем бесценным опытом, на основе которого базируется личность и строится сама основа жизни. Козероги в течение первой половины года усвоили несколько важных правил взаимодействия с другими людьми и реакции на свершающиеся события. Именно это может хорошо послужить вам в самое ближайшее время.

То, что происходило с Козерогами в первые шесть месяцев года Быка, будет иметь аналогичные последствия и во второй его половине. При этом следует иметь в виду, что июль станет кульминационным моментом всего периода. Дело в том, что как раз в это время представители вашего зодиакального знака обретут некую власть над движением информационных потоков. Проще говоря, для Козерогов в июле не будет существовать никаких тайн, все скрытое станет явным, все непонятное другим — понятным вам.

Именно в такие моменты, о которых речь шла выше, лучше всего происходит «перезагрузка» системы. В июле Козероги могут по новому увидеть все произошедшее с ними, пересмотреть отношение к большинству знаков и явлений и войти во второе полугодие полностью обновленными, переступившими некую грань и перешедшими на более высокий уровень развития личности. Процесс этот не пройдет незримо, напротив, Козероги почувствуют, как раскроется их сознание, как стремительно начнут возникать отношения там, где набор фактов до того казался бессмысленным. Это будет похоже на экстаз осознавшего свое могущество творца — очень льстящий самолюбию момент.

И если уж полностью раскрывать картину июля, то следует предупредить Козерогов о том, что в этом месяце им придется слегка поволноваться за близких людей и за состояние дома вообще. Видимо, это закон природы — рост личности невозможен без препятствий. Таким препятствием на пути Козерогов и станет либо неприятное происшествие с кем-то из родных и любимых, либо домашние проблемы бытового уровня. Воспринимать их лучше спокойно, на самом деле в итоге все окажется не таким страшным, как покажется в начале.

Водолей

В июле представители зодиакального знака Водолей могут ощутить томительную скуку, которая будет сопровождаться неосознаваемым беспокойством и нервной зевотой. Все это вам вряд ли понравится и это правильно, поскольку подобная обстановка будет означать, что во вселенной происходят какие-то процессы, готовящие Водолеям что-то неожиданное, такое, что напрочь изменит жизнь и сделает невозможным все, к чему вы стремились ранее. Благодаря невероятной интуиции представители вашего знака зодиака предчувствуют наступление перемен заранее, отсюда и беспокойство. Следует предостеречь Водолеев от ненужной суеты по поводу «подстилания соломки». Угадать, куда предстоит падать, все равно не получится, а потому лучше всего заранее свести к минимуму возможные потери, завершить начатые дела, привести в порядок бумаги, встретиться с тем, с кем надлежит, потому что после будет некогда. И еще, в это время не следует начинать долговременных программ, завершить их вовремя также не удастся, и будут они висеть над вами впоследствии постоянным напоминанием, основательно отравляя дальнейшую жизнь.

По большому же счету июль более всего подходит Водолеям для основательного разностороннего отдыха. Вероятно, что даже самые отъявленные трудоголики из вашего числа будут буквально насильно выдернуты из-за рабочего стола и отправлены в отпуск. Организация отдыха должна быть построена не на экстриме, а на релаксации. Это тоже надо иметь в виду. Стрессы, даже приятные, противопоказаны. Водолеям следует полностью восстановиться перед началом нового сложного этапа. Никаких исследований, незнакомых компаний, чужих стран и травмирующих впечатлений — только покой, равномерная нагрузка и приятное окружение. Из отпуска вы должны вернуться уверенными в себе, в своих силах, в своих близких. Это непременное требование, впрочем, соблюсти его будет легко, поскольку сама вселенная окажется заинтересованной в хорошем самочувствии и полной боевой готовности представителей вашего знака зодиака. Июль для Водолеев — время подготовки к новому этапу, завершения старых дел и восстановления сил.

Рыбы

Первая половина 2021 года для представителей зодиакального знака Рыбы была как маленькая жизнь, и всего-то в ней хватало: любви и войны, побед и поражений, сомнений в своих силах и обретения новой уверенности. Разумеется, случилось и кое-что такое, о чем хотелось бы забыть или полностью изменить, но пока Рыбам это не по силам. Все, что вы должны сделать в июле, это хорошенько закрепить уже полученные уроки и отбросить ненужную рефлексию. Если в прошлом были совершены ошибки, то нет повода думать, как такое могло случиться, важно помнить, что это был опыт, повторять который нет необходимости, а поскольку он прочно вошел в сознание, то теперь станет оберегать представителей вашего знака зодиака от любых подобных ошибок в будущем. То же самое можно сказать и о хорошем, нет нужды стараться повторить приятное, важно помнить, что победы достижимы и смело шагать вперед. Июль для вас должен стать временем консолидации планов на будущее с опорой на полученный опыт.

Середина лета у Рыб посвящена отладке жизненных систем. В сферу влияния представителей вашего зодиакального знака войдут отношения с родными и близкими, профессиональные проблемы, наметившиеся в первой половине года. Пренебрегать всем этим не следует, как и откладывать на неопределенный срок. События, которые станут происходить в июле, окажутся судьбоносными и определят качество жизни представителей вашего знака зодиака до конца текущего года. Нельзя сказать, что они принесут только приятные переживания, напротив, зачастую из-за них придется оказываться в пиковом положении, заставляющем напрягать все силы и подключать все свои резервы. Что хорошо в таких ситуациях, так это то, что самим своим возникновением они укажут, в каком направлении вам следует действовать. Всеми силами стремитесь к осуществлению своих желаний, а стрессовые моменты будут ничем иным, как попытками вселенной оказать вам помощь в этой работе.

При всем при этом в июле Рыбы время от времени смогут отвлекаться от тяжелой задачи построения жизни в соответствии со своими представлениями. На протяжении всего месяца судьба будет периодически преподносить приятные моменты в виде возможности полноценного отдыха. Это могут быть поездки на дачу, путешествие к морю, просто вылазка на природу в красивые располагающие к эмоциональной разрядке места. Во время таких периодов отдохновения от трудов Рыбы будут особенно приятны в общении, импульсивны и чувственны. Если проблемы взаимоотношений с любимыми достаточно серьезны, то именно совместный отдых позволит Рыбам решить все возникшие в этом отношении вопросы и восстановить ровные и доверительные взаимоотношения на всех уровнях бытия.

Источник: 7days.ru