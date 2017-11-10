Календарь июля

Праздники и памятные даты июля 2021
1 июля - День архитектуры Украины, День государственного регистратора
2 июля - День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста
4 июля - День Национальной полиции Украины, День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День работников морского и речного флота, День судебного эксперта Украины
5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов
6 июля - Всемирный день поцелуя
7 июля - День работника природно-заповедного дела, Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
11 июля - День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада
12 июля - Всемирный день бортпроводника, Святых апостолов Петра и Павла
15 июля - День украинских миротворцев
16 июля - День бухгалтера
18 июля - День металлурга, Международный день Нельсона Манделы
20 июля - Международный день шахмат
22 июля - День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований
25 июля - День работников торговли, День зубного техника
26 июля - День парашютиста
28 июля - День PR-специалиста, Международный день борьбы с гепатитами, День крещения Киевской Руси – Украины
29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
30 июля - День системного администратора, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы.
10 ноября именины празднуют: Георгий, Анна, Арсений, Афанасий, Валентина, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан,...