Календарь июля В календаре июля 31 день. Рабочих 22 дня и 9 выходных.

Праздники и памятные даты июля 2021

1 июля - День архитектуры Украины, День государственного регистратора

2 июля - День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста

4 июля - День Национальной полиции Украины, День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День работников морского и речного флота, День судебного эксперта Украины

5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов

6 июля - Всемирный день поцелуя

7 июля - День работника природно-заповедного дела, Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)

11 июля - День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада

12 июля - Всемирный день бортпроводника, Святых апостолов Петра и Павла

15 июля - День украинских миротворцев

16 июля - День бухгалтера

18 июля - День металлурга, Международный день Нельсона Манделы

20 июля - Международный день шахмат

22 июля - День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований

25 июля - День работников торговли, День зубного техника

26 июля - День парашютиста

28 июля - День PR-специалиста, Международный день борьбы с гепатитами, День крещения Киевской Руси – Украины

29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины

30 июля - День системного администратора, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы.