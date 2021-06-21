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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:3885

При заболевании индийским штаммом коронавируса "Дельта" наблюдаются новые симптомы

Названы новые симптомы инфицирования индийским штаммом коронавируса "Дельта"

эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталья Виноград сообщила, что у инфицированных штаммом "Дельта" появились новые симптомы, которых не было у других вариантов коронавируса: головная боль, насморк, "першение" в горле, может быть также диарейный синдром.

Об этом она сообщила в интервью УНИАН.

"То, что у Украины будут проблемы со штаммом "Дельта" - это однозначно. 92 страны уже подтвердили циркуляцию "Дельты". Очевидно, что ежедневно будет увеличиваться это количество, потому что мы не можем быть отделены. Летом, к сожалению, гораздо больше будет рисков, поскольку миграционные процессы растут: люди стали больше перемещаться и начали образовываться новые варианты, которые потенциально пойдут дальше в мутациях, - это "московская", "непальская", "вьетнамская" мутации, о них все говорят. Если реально смотреть, что кроме "Дельты", есть уже "Дельта плюс", и кто знает, каким образом дальше пойдет эволюция этого вируса", - заявила она.

Также Виноград рассказала, что нужно сделать, чтобы защититься от этого штамма. "Однозначно люди должны сделать в максимальный способ все, что необходимо для защиты - рекомендации мы даем постоянно. Ничего нового - прививка, маски, дистанция, избегать пребывания в группах людей, поскольку очень быстро и очень агрессивно увеличивается количество вируса в организме и человек, пришедший в какое-то определенное заведение еще здоровым, за короткое время может начать выделять возбудитель, еще не имея клинических проявлений", отметила эпидемиолог.

По ее словам, у пациентов со штаммом "Дельта" появляется новый "ОРВИ-образный" синдром. "Головная боль, насморк и "першение" в горле. Этого комплекса не было в "Альфа"-варианте, это свойственно именно для "Дельты". Здесь также может быть и классический комплекс, который наблюдается у "уханьского" штамма, может быть диарейный синдром - поносы, рвота, интоксикация", - рассказала Виноград.

Также, по ее словам, еще одной особенностью является то, что в начале заболевания у пациента с "индийским" штаммом может не быть поднятие температуры тела, как это свойственно для ОРВИ. "Поэтому нужно очень внимательно относиться к любым отклонениям в состоянии здоровья, оставаться дома и уведомить семейного врача, который поможет разобраться в ситуации, и не затягивать с обращением за медицинской помощью. Вовремя назначенная терапия дает гораздо лучший прогноз", - добавила Виноград.

Кроме того, эксперт ВОЗ отметила, что у людей, которые переболели или которые вакцинированы, в случае инфицирования штаммом "Дельта" будет легче клиническое течение и меньше будет летальных случаев.

По данным Public Health England, штамм коронавируса "Дельта" в 1,6 раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще – в реанимации.

В украинских лабораториях еще нет технических возможностей выявлять "индийский" штамм.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 ("Дельта") - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

Сейчас штамм уже зафиксировали в РФ и Беларуси.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Общество
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