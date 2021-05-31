В Украине продолжительность жизни самая низкая в мире До критического минимума снизилась средняя продолжительность жизни украинцев.

Средняя продолжительность жизни в Украине ниже продолжительности жизни в Африке и во всех других странах мира. Речь идет о возрастном пороге в 63 года для мужчин и в 73 года для женщин. Об этом на форуме «Украина 30. Здоровая Украина» сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

«На сегодня средняя продолжительность жизни в Украине не только у мужчин, а у населения в целом, ниже, чем средняя по Земному шару, учитывая Африку и другие страны», — сказала она.

Министр социальной политики Борис Лебедцов также добавил, что в Украине достаточно высокий уровень старения населения. Так, эксперты прогнозируют, что к 2030 году в стране будет более 26% людей старше 60 лет и 20% граждан от 65 лет.

Заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук также рассказала, что за прошлый год в Украине на дорогах пострадали почти 32 тыс. лиц, свыше 3,5 тыс. граждан (водители, пассажиры, пешеходы) погибли.