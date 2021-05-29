Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1258

Анекдоты недели - 303

Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке.

Не понимаю, почему все так прутся от этой окрошки. Постоянно получается какая-то ерунда, сколько бы её не варил.

***

Комментарий к фильму "Гравитация":

- Я плакал, пока смотрел. Местами даже рыдал. Потому что я физик по образованию.

***

- Вы не думаете, что в кино сейчас слишком много секса и насилия?

- Не знаю, я в кино смотрю на экран, а не на то, что творится в зале.

***

Сводил свою собаку на конкурс "самый уродливый кобель" и взял первое место. Собака взяла третье.

***

В Одессе после ограбления:

- Изя, а шо, правда, шо ты бандитам отдал все золото и деньги?

- Таки да... Они поставили мне на пузо утюг и подключили к току!

- И ты шо, сразу все отдал?

- А шо, ждать, пока еще и за свет намотает?

***

Если бабушка говорит, что ты отлично выглядишь, значит, надо срочно худеть.

***

Новый способ увеличения объёма продаж нашло руководство торговых сетей. Теперь рядом с ценой указывают не зачёркнутую вчерашнюю цену, а цену, которая будет завтра.

***

Дядя Вася, крановщик с десятилетним стажем, за 10 минут обчистил автомат с игрушками.

***

- Таня, вы вчера так праздновали, так праздновали… Что у вас там было?

- Деньги вчера у нас были…

***

— Нервное заболевание Вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго. — А я, доктор, сколько с ее неврозом протяну я?

***

Гаишник видит, что при скорости 60 км/час одна из машин едет на скорости 20 км/час.

Заинтересовался. Остановил.

В салоне 4 бабульки, лет под 80 - одна из них за рулем, а еще трое с испуганными лицами сидят сзади.

Бабуля за рулем:

- В чем дело, сынок? Еду строго по лимиту скорости, там знак 20.

Гаишник:

- Это знак не скорости, а номера трассы. А почему остальные такие испуганные?

- Мы только что свернули с трассы номер 210.

***

Утро. Море. Пляж. Продавец ходит по пляжу: - Холодные напитки, горячая еда! Вечер. Море. Пляж. Продавец: - Горячие напитки, холодная еда!

***

В мебельном магазине.

- Вчера я купил у вас стул, а сегодня он уже развалился.

- Что вы говорите?! Видимо, на него кто-нибудь сел!

Досуг Курьезы Юмор
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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