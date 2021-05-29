Анекдоты недели - 303

Не понимаю, почему все так прутся от этой окрошки. Постоянно получается какая-то ерунда, сколько бы её не варил.
***
Комментарий к фильму "Гравитация":
- Я плакал, пока смотрел. Местами даже рыдал. Потому что я физик по образованию.
***
- Вы не думаете, что в кино сейчас слишком много секса и насилия?
- Не знаю, я в кино смотрю на экран, а не на то, что творится в зале.
***
Сводил свою собаку на конкурс "самый уродливый кобель" и взял первое место. Собака взяла третье.
***
В Одессе после ограбления:
- Изя, а шо, правда, шо ты бандитам отдал все золото и деньги?
- Таки да... Они поставили мне на пузо утюг и подключили к току!
- И ты шо, сразу все отдал?
- А шо, ждать, пока еще и за свет намотает?
***
Если бабушка говорит, что ты отлично выглядишь, значит, надо срочно худеть.
***
Новый способ увеличения объёма продаж нашло руководство торговых сетей. Теперь рядом с ценой указывают не зачёркнутую вчерашнюю цену, а цену, которая будет завтра.
***
Дядя Вася, крановщик с десятилетним стажем, за 10 минут обчистил автомат с игрушками.
***
- Таня, вы вчера так праздновали, так праздновали… Что у вас там было?
- Деньги вчера у нас были…
***
— Нервное заболевание Вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго. — А я, доктор, сколько с ее неврозом протяну я?
***
Гаишник видит, что при скорости 60 км/час одна из машин едет на скорости 20 км/час.
Заинтересовался. Остановил.
В салоне 4 бабульки, лет под 80 - одна из них за рулем, а еще трое с испуганными лицами сидят сзади.
Бабуля за рулем:
- В чем дело, сынок? Еду строго по лимиту скорости, там знак 20.
Гаишник:
- Это знак не скорости, а номера трассы. А почему остальные такие испуганные?
- Мы только что свернули с трассы номер 210.
***
Утро. Море. Пляж. Продавец ходит по пляжу: - Холодные напитки, горячая еда! Вечер. Море. Пляж. Продавец: - Горячие напитки, холодная еда!
***
В мебельном магазине.
- Вчера я купил у вас стул, а сегодня он уже развалился.
- Что вы говорите?! Видимо, на него кто-нибудь сел!
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