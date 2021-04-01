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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:20105

Киркорову запретили въезд в Украину

Киркоров внесен в "черный список" СБУ из-за пропагандистских концертов, ему запрещен въезд в Украину.

Российский артист Филипп Киркоров внесен в "черный список" СБУ из-за пропагандистских концертов и заявлений о российском Крыме, ему запрещен въезд в Украину.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба СБУ.

"Основаниями таких рекомендаций СБУ (включения в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности) стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров - это часть России. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на полуостров за пределами украинских пунктов пропуска", - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, у СБУ есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации.

В частности, 18 марта Киркоров выступил на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", который состоялся при участии Президента России Владимира Путина, тем самым поддержав оккупацию АР Крым.

В своих заявлениях на этом мероприятии Киркоров сказал, что "Крым - это мое любимое место в России", а также допустил ряд других пропагандистских высказываний, как неоднократно делал это раньше.

Право СБУ Черный список
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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