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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:26122

В Украине повысят стоимость билетов на поезда

Стоимость билетов на железнодорожные перевозки будет расти, опережая темпы инфляции.

Кабинет министров Украины одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. В документе был обозначен рост цен на железнодорожные билеты.

Железнодорожный транспорт начал дорожать еще в апреле 2021 года, но этим изменения ценовой политики «Укрзализныци» не закончатся. Отмечается, что стоимость ЖД билетов будет повышаться с каждым месяцем и до конца года вырастет на 22%.

В 2023 и 2024 годах цены будут расти и далее, прогнозируется увеличение цен еще на 6,5%.  В мае министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в Украине не будут повышать цены на железнодорожные билеты. Он заявлял:

«Мы видим, что "Укрзализныця" останавливается. Таким образом, уровень износа основной инфраструктуры достигает 90%, потому мы не можем не повышать тарифы на перевозки. Потому мы точно это будем делать. Не для пассажирских, а грузовых перевозок».

Источник: meta.ua

Экономика
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