В Европе три устойчивых лидера по заболеваемости Covid-19 В Европе сложилась устойчивая тройка стран с самым высоким показателем распространения Covid-19.

Антирейтинг Европы по распространению коронавируса возглавляют РФ, Великобритания и Испания.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

По информации ресурса, за сутки 15 июня в Европе лабораторно подтвердили 40 670 новых случаев коронавируса, из которых 13 397 в России. Это самый высокий показатель среди стран Европы и шестой в мире. На второй позиции европейского антирейтинга распространение коронавируса - Великобритания, где 15 июня обнаружили 90 055 новых заражений Covid-19. Замыкает тройку антилидеров в Европе с показателем 30 832 новых случаев инфицирования Испания.

Сутками ранее, 14 июня, тройка стран-лидеров по распространению коронавируса в Европе была такой же.

Источник: Новости Ю