В Европе три устойчивых лидера по заболеваемости Covid-19

Антирейтинг Европы по распространению коронавируса возглавляют РФ, Великобритания и Испания.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
По информации ресурса, за сутки 15 июня в Европе лабораторно подтвердили 40 670 новых случаев коронавируса, из которых 13 397 в России. Это самый высокий показатель среди стран Европы и шестой в мире. На второй позиции европейского антирейтинга распространение коронавируса - Великобритания, где 15 июня обнаружили 90 055 новых заражений Covid-19. Замыкает тройку антилидеров в Европе с показателем 30 832 новых случаев инфицирования Испания.
Сутками ранее, 14 июня, тройка стран-лидеров по распространению коронавируса в Европе была такой же.
Источник: Новости Ю
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