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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:1036

Нацбанк решил усилить безопасность денежных переводов

НБУ в рамках борьбы с мошенничеством ввел новые правила перевода денег с карты на карту.

В Украине все банки должны будут усложнить процедуру переводов, чтобы мошенники не смогли перехватить одноразовые коды для подтверждения операций

В новом коде должно быть не менее восьми символов, передает «ДС» со ссылкой на соответствующее постановление НБУ.

Сам пароль будет действовать только 10 минут, если не ввести его за это время, придется вводить новый.

Как будет происходить перевод:

- запрос на перевод денег нужно будет оформлять в интернет-банкинге;

- на телефон придет код, который нужно будет ввести для подтверждения (не меньше 8 символов);

- только после введения кода банк проведет операцию.

"Вы можете подумать, что сейчас действует такая же защита транзакций, однако не спешите делать выводы. …Код будет гораздо больше, чем это принято в современных банковских системах – минимум в нем будет содержаться восемь символов", – отмечает издание.

Некоторые банки и сейчас могут использовать код для подтверждения операции длинной в 8 символов, также пароль уже может быть одноразовым. Согласно решению НБУ, теперь такие критерии безопасности станут обязательными для всех банковских учреждений без исключения.

Экономика Мошенники
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