Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1237

Анекдоты недели - 301

Любая неработающая многодетная домохозяйка, замотавшись по хозяйству, хоть раз в жизни, но пожалела, что не стала проституткой.

Бабушка запирает робот-пылесос в каждой комнате как минимум на полчаса. Чтобы он  "пропылесосил нормально, а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату".

***

- Назови хотя бы две причины, почему тебе срочно нужно ехать к морю.

- Море волнуется раз...

***

- Сколько стоит аренда этой шикарной квартиры?

- Девушка, это винный погреб.

***

Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила: "Я не толстая?"

***

Наши женщины настолько суровы, что пьют чай для похудения вместе с тортом.

***

Хозяйке на заметку.

Плотно накормленный и напоенный муж, аккуратно уложенный на диван, не причиняет никаких хлопот и легко вписывается в интерьер любой квартиры.

***

Бабушка восхищенно рассматривает купальный костюм внучки.

- Эх, если бы я в молодости могла носить такой купальник, какой бы у тебя был дедушка!..

***

- Выехал я недавно с друзьями на природу и как обычно, по соточке, по соточке, потом еще по соточке...

- И что?

- Так до обеда двенадцать соток и вскопали...

***

- Красное вино - к мясу, белое - к рыбе.

- А водка с пивом?

- К неприятностям.

***

- Чай, кофе, вино, пиво, водка, минералка?

- Вы сейчас прямо мои последние сутки пересказали.

***

"Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (старшему сыну 7 лет, дочери 4 года и младшему 3 недели) и ушла на кухню пить чай. Что мне делать?"

***

- Дорогая, раньше у меня всегда были деньги.

- Когда это?

- До тебя.

***

Если ты не прав и затыкаешься, то ты мудр. А если ты прав и затыкаешься, то ты женат.

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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