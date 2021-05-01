Анекдоты недели - 301

Бабушка запирает робот-пылесос в каждой комнате как минимум на полчаса. Чтобы он "пропылесосил нормально, а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату".
***
- Назови хотя бы две причины, почему тебе срочно нужно ехать к морю.
- Море волнуется раз...
***
- Сколько стоит аренда этой шикарной квартиры?
- Девушка, это винный погреб.
***
Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила: "Я не толстая?"
***
Наши женщины настолько суровы, что пьют чай для похудения вместе с тортом.
***
Хозяйке на заметку.
Плотно накормленный и напоенный муж, аккуратно уложенный на диван, не причиняет никаких хлопот и легко вписывается в интерьер любой квартиры.
***
Бабушка восхищенно рассматривает купальный костюм внучки.
- Эх, если бы я в молодости могла носить такой купальник, какой бы у тебя был дедушка!..
***
- Выехал я недавно с друзьями на природу и как обычно, по соточке, по соточке, потом еще по соточке...
- И что?
- Так до обеда двенадцать соток и вскопали...
***
- Красное вино - к мясу, белое - к рыбе.
- А водка с пивом?
- К неприятностям.
***
- Чай, кофе, вино, пиво, водка, минералка?
- Вы сейчас прямо мои последние сутки пересказали.
***
"Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (старшему сыну 7 лет, дочери 4 года и младшему 3 недели) и ушла на кухню пить чай. Что мне делать?"
***
- Дорогая, раньше у меня всегда были деньги.
- Когда это?
- До тебя.
***
Если ты не прав и затыкаешься, то ты мудр. А если ты прав и затыкаешься, то ты женат.
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