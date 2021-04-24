Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1295

Анекдоты недели - 300

Историки выяснили, что должность Ивана Сусанина была "ведущий специалист".

- Папа, мне кажется, что ты любишь пиво больше, чем нас.

- Не говори глупостей, Пивослав.

***

- Я, кажется, что-то пропустил?

- Да, одну ступень эволюции...

***

Закончив очередной сеанс связи, Штирлиц попрыгал босыми ногами по панели рации.

- Пусть теперь люди Мюллера поищут человека с такими отпечатками пальцев! - злорадно подумал разведчик...

***

Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте...

***

- Где ты провел отпуск?

- Первую половину в горах.

- А вторую?

- В гипсе...

***

Если человек не радуется пятнице - это значит, что он работает в субботу.

***

Знаете, почему птицы по утрам поют? Им на работу не надо!

***

Дальтоник   уверен, что он собирает кубик Рубика за четырнадцать секунд.

***

Девочка, похудевшая к лету, теперь сидит и мёрзнет, потому что ни лета, ни жира.

***

У меня были проблемы, и я взял кредит.

Оказалось, что раньше у меня не было проблем...

***

Пожарного спрашивают:

— Что самое трудное в Вашей жизни Вам приходилось гасить?

— Тяжелее всего мне пришлось гасить свой кредит...

***

Врач знакомится с результатами анализов.

Пациент:

— Ну как, доктор?

— Потребуется дорогостоящее лечение. Вы не думали взять кредит на это дело?

— Так отдавать же нечем будет.

— А вам и не придется.

***

Иван недолюбливал Галю. Ее долюбливал Андрей.

Досуг Курьезы Юмор
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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