Анекдоты недели - 300

- Папа, мне кажется, что ты любишь пиво больше, чем нас.
- Не говори глупостей, Пивослав.
***
- Я, кажется, что-то пропустил?
- Да, одну ступень эволюции...
***
Закончив очередной сеанс связи, Штирлиц попрыгал босыми ногами по панели рации.
- Пусть теперь люди Мюллера поищут человека с такими отпечатками пальцев! - злорадно подумал разведчик...
***
Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте...
***
- Где ты провел отпуск?
- Первую половину в горах.
- А вторую?
- В гипсе...
***
Если человек не радуется пятнице - это значит, что он работает в субботу.
***
Знаете, почему птицы по утрам поют? Им на работу не надо!
***
Дальтоник уверен, что он собирает кубик Рубика за четырнадцать секунд.
***
Девочка, похудевшая к лету, теперь сидит и мёрзнет, потому что ни лета, ни жира.
***
У меня были проблемы, и я взял кредит.
Оказалось, что раньше у меня не было проблем...
***
Пожарного спрашивают:
— Что самое трудное в Вашей жизни Вам приходилось гасить?
— Тяжелее всего мне пришлось гасить свой кредит...
***
Врач знакомится с результатами анализов.
Пациент:
— Ну как, доктор?
— Потребуется дорогостоящее лечение. Вы не думали взять кредит на это дело?
— Так отдавать же нечем будет.
— А вам и не придется.
***
Иван недолюбливал Галю. Ее долюбливал Андрей.
- Вечно ты недовольна, когда я звоню. Вечно говоришь, что уже полтретьего ночи....
Рано или поздно у каждой женщины наступает такой период, когда она начинает понимать самку богомола....
Если семья развалилась, нельзя винить одного мужа. Виноваты оба – муж и свекруха....
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Если вы бегаете по утрам в парке, а об этом никто не знает, то это не считается....