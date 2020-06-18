Календарь июня В июне 2021 года 30 календарных дней. Из них 20 рабочих и 10 – выходных.

Праздники и памятные даты в июне 2021года 1 июня - День защиты детей 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии 4 июня - День хозяйственных судов 5 июня - Всемирный день окружающей среды 6 июня - День работников водного хозяйства 6 июня - День журналиста 6 июня - День работников местной промышленности 8 июня - Всемирный день океанов 9 июня - Международный день друзей 12 июня - День работников фондового рынка 13 июня - День работников легкой промышленности 14 июня - Всемирный день донора 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 18 июня - День участкового инспектора полиции 20 июня - День медицинского работника 20 июня -Троица 20 июня - Всемирный день беженцев 22 июня - День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине 23 июня - День государственной службы ООН 23 июня - День государственной службы Украины 25 июня - День таможенной службы Украины 26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток 26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 27 июня - День молодежи 28 июня - День Конституции Украины