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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Календарь июня

В июне 2021 года 30 календарных дней. Из них 20 рабочих и 10 – выходных.

Праздники и памятные даты в июне 2021года

1 июня - День защиты детей

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии

4 июня - День хозяйственных судов

5 июня - Всемирный день окружающей среды

6 июня - День работников водного хозяйства

6 июня - День журналиста

6 июня - День работников местной промышленности

8 июня - Всемирный день океанов

9 июня - Международный день друзей

12 июня - День работников фондового рынка

13 июня - День работников легкой промышленности

14 июня - Всемирный день донора

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня - День участкового инспектора полиции

20 июня - День медицинского работника

20 июня -Троица

20 июня - Всемирный день беженцев

22 июня - День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине

23 июня - День государственной службы ООН

23 июня - День государственной службы Украины

25 июня - День таможенной службы Украины

26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток

26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

27 июня - День молодежи

28 июня - День Конституции Украины

Общество День Конституции День медика День молодежи
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