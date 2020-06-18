Календарь июня

Праздники и памятные даты в июне 2021года
1 июня - День защиты детей
4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии
4 июня - День хозяйственных судов
5 июня - Всемирный день окружающей среды
6 июня - День работников водного хозяйства
6 июня - День журналиста
6 июня - День работников местной промышленности
8 июня - Всемирный день океанов
9 июня - Международный день друзей
12 июня - День работников фондового рынка
13 июня - День работников легкой промышленности
14 июня - Всемирный день донора
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
18 июня - День участкового инспектора полиции
20 июня - День медицинского работника
20 июня -Троица
20 июня - Всемирный день беженцев
22 июня - День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине
23 июня - День государственной службы ООН
23 июня - День государственной службы Украины
25 июня - День таможенной службы Украины
26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток
26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
27 июня - День молодежи
28 июня - День Конституции Украины
До 24-ої річниці прийняття Конституції України на вебсайті Державного архіву Сумської області відкрито фотодокументальну виставку...
28 червня відбудуться заходи з нагоди Дня Конституції України....
Частина заходів у рамках молодіжної програми «Youth week» скасовується або переноситься....
У Сумах підготували насичену програму до Дня молоді та Дня Конституції України, в рамках якої відбудеться близько 15 заходів, у...
Лучших представителей медицинского сообщества Сумщины в помещении областной филармонии поздравил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко сегодня, 18 июня....