31 мая — Всемирный день борьбы с табакокурением В Украине курит каждый четвертый.

Всемирный день борьбы с табакокурением установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения и отмечается ежегодно 31 мая. В этот день во всех странах проходят антитабачные акции.

Согласно данным ВОЗ сегодня в мире насчитывается более 1 млрд курильщиков, среди которых почти 200 млн женщин. Употребление табака является одной из самых серьезных угроз для здоровья человека. Основными причинами смертности, связанными с курением, являются сердечно-сосудистые заболевания (47 %); заболевания органов дыхания (19 %); рак легких (16 %); другие виды рака (9 %). Примерно 70 % смертей, связанных с табаком, случились с лицами в возрасте от 35 до 69 лет, а это значит, что каждый умерший в этой возрастной группе потерял в среднем 19 лет жизни.

В Украине курят примерно 11,5 млн человек, из них — 9,1 млн мужчин и 2,5 млн женщин. Примерно треть населения в возрасте от 18 до 25 лет являются постоянными курильщиками. Более половины всех курильщиков свою первую сигарету выкурили в возрасте до 12 лет.

Курение вредно влияет на центральную нервную систему, что сказывается на жизнедеятельности всего организма. Развиваются стойкие вегетативные неврозы, сопровождающиеся головной болью, шумом в ушах, головокружением. Человек постоянно находится в подавленном настроении, теряет сон и аппетит. Табачный яд разрушает организм, наносит ему непоправимый вред.

Табачный дым также раздражает дыхательные пути. Следствием чего является кашель, который усиливается утром, появляется мокрота грязного цвета. Постепенно развивается хронический бронхит.

Курение часто вызывает развитие язвенной болезни, чему способствуют постоянное повышение кислотности желудочного сока и нарушение кровоснабжения стенок желудка вследствие сужения сосудов.

«Опыт Украины подтверждает, что законодательные ограничения являются действенными механизмами борьбы с табаком. Так, благодаря запрету рекламы сигарет, курения в общественных местах и местах общего пользования, печати на пачках сигарет предупреждений об опасности курения и увеличению стоимости сигарет, распространенность курения в Украине постепенно уменьшается», — говорят эксперты.

Основная цель Всемирного дня без табака — защитить настоящее и будущее поколение не только от разрушительных последствий для здоровья, связанных с табаком, но и от социальных, экологических и экономических последствий его употребления.

Источник: greenpost.ua