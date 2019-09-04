Ученые считают, что иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

К такому неожиданному выводу параллельно пришли сразу два исследования американских ученых. Первое - проведенное иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) - опубликовал на этой неделе журнал Nature. Второе - написанное коллективом лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке - еще не успело пройти проверку научным сообществом и пока что опубликовано в виде препринта, пишет BBC.

До последнего времени считалось, что иммунитет к коронавирусной инфекции не будет длиться долго. Такой вывод ученые сделали по результатам многочисленных исследований, показавших, что у большинства пациентов концентрация в крови специфических антител (именно они обеспечивают защиту от вируса) начинает быстро падать уже через несколько месяцев после выздоровления.

Большинство экспертов оценивало продолжительность эффективной иммунной защиты примерно в 1,5-2 года, так что результаты новых исследований стали для них приятной неожиданностью.

Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.

Запомнить врага в лицо

Специфический иммунитет (то есть защищающий от какой-то конкретной болезни) в нашем организме обеспечивают не только растворенные в крови белковые молекулы-антитела, но и так называемые Т-клетки памяти.

Встретившись с возбудителем новой, неизвестной инфекции и подобрав к нему ключ, лимфоциты запоминают вредителя - и при повторном заражении сразу же запускают в производство нейтрализующие антитела необходимой формы, обеспечивая быстрый и эффективный иммунный ответ.

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе наблюдали за состоянием и изменениями в крови 77 пациентов, перенесших Covid-19 в основном в легкой форме (госпитализация потребовалась лишь шестерым), на протяжении почти года.

Почти все это время концентрация защитных антител, которые помогли больному справиться с болезнью, продолжала снижаться: сначала очень быстро, потом (в среднем через четыре месяца после выздоровления) - чуть медленнее.

Однако, как рассказал основной автор исследования, профессор иммунологии Али Эллебеди, в какой-то момент уровень антител прекращал снижение и выходил на плато. Поскольку клетки памяти, хранящие информацию о коронавирусе, сохраняли активность и поддерживали какую-то минимальную необходимую пациенту концентрацию защитных молекул.

"Мы обнаружили у пациентов клетки, производящие антитела [к вирусу Sars-Cov-2], через 11 месяцев после появления симптомов болезни, - рассказывает профессор Эллебеди. - Эти клетки будут продолжать жить в теле пациента и производить необходимые антитела, пока жив он сам. А значит, и иммунитет будет длиться долго".

Помимо регулярных анализов крови, у двух десятков пациентов ученые дважды брали для исследования образцы костного мозга: сначала через 7-8 месяцев, а потом через год после заражения. Специфические Т-лимфоциты памяти, запрограммированные на производство ковидных антител, были обнаружены в 15 образцах из 19.

В анализах контрольной группы (то есть не переболевших вирусом людей) "натренированных" на вирус клеток обнаружить не удалось.

"Неограниченное время"

Если Covid-19 проходит у пациента в легкой форме, тесты перестают показывать наличие вируса в его организме уже через 2-3 недели после заражения, напоминает профессор Эллебеди. Так что обнаруженные клетки памяти не могут быть "свежей" иммунной реакцией.

Антитела атакуют вирус

"В ткани костного мозга они находятся в своего рода спячке, продолжая при этом производить какое-то количество антител, - объясняет профессор. - Так они делали с самого выздоровления пациента - и так будут продолжать делать неограниченное время".

По словам авторов статьи, в Nature, логично предположить, что иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, окажется столь же продолжительным. Также не исключено, что на длительную защиту могут рассчитывать и пациенты, которые перенесли Covid-19 вообще без всяких симптомов.

Впрочем, для начала нужно выяснить, насколько защищены те, у кого коронавирус протекал тяжело. Есть версия, что у тяжелых больных гипертрофированная реакция на инфекцию, фактически вылившаяся в аутоиммунное заболевание (так называемый цитокиновый шторм), могла лишь ослабить организм и помешать сформироваться долгосрочному иммунитету.

Независимые эксперты, не имевшие отношения к исследованию, в целом согласны с доводами авторов статьи в Nature, но призывают не делать из нее слишком далеко идущих выводов.

По словам профессора иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Олтмана, работа американских ученых служит хорошим напоминанием о том, что иммунная память - материя весьма хрупкая и сложно организованная.

"С одной стороны, мы видим, что уровень антител в сыворотке крови быстро падает - и это заставляет нас предположить, что иммунная защита продлится недолго, - размышляет он. - С другой - мы видим, что клетки, обученные эти антитела производить, сохраняют жизнеспособность на протяжении долгого времени и в нужный момент могут вновь запустить этот конвейер".

"Мочь-то они, может, и могут - только вот запустят ли на самом деле, мы не узнаем до тех пор, пока эта гипотеза не пройдет реальную проверку боем. Если теория верна, это может означать, например, что обновлять прививку придется реже", - объясняет он.

Коллега Олтмана из Школы фармации при Университета Рединга профессор Александр Эдвардс настроен менее оптимистично. В конце концов, эффективность иммунной защиты зависит не только от уровня антител или наличия производящих их клеток, но и от самого вируса. А тот продолжает мутировать.

"К сожалению, никакие измерения клеток иммунной системы не дадут нам возможности с точностью предсказать, будут ли повторные заражения, как скоро они начнутся, как часто будут происходить и насколько тяжело будет протекать заболевание", - подчеркивает профессор Эдвардс.

"Конечно, данные иммунологов важны, и это отличная новость, но она не дает нам ответа на вопрос, как эпидемия будет развиваться дальше, - заключает профессор. - На этот вопрос способны ответить только эпидемиологические исследования, которые ведут мониторинг выздоровевших пациентов и сравнивают их с теми, кто еще не переболел. А эти работы пока показывают, что повторное заражение возможно".