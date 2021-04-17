Анекдоты недели - 299

Не все ингредиенты для настоящей шаурмы можно вот так запросто купить в магазине. За некоторыми еще придется побегать по городу.
***
В Одессе. Жена - мужу:
- Моничка, у меня для тебя шикарная новость!
- Шо за новость, Цилечка?
- Ты таки не зря покупал страховку на машину!
***
— Есть у нас на заводе такая примета - если бригадир кричит, значит, опять не трактор собрали.
— А что тогда собрали?
— А вот что кричит - то и собрали...
***
Первые тревожные симптомы усталости начинают проявляться уже тогда, когда просыпаешься с мыслью о том, что надо идти на работу.
***
— А когда вы начали работать в этой компании?
— Когда мне пригрозили увольнением.
***
Гороскоп на завтра:
У оптимистов будет все плохо, но они не заметят.
У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.
***
Никто так не удивляется, увидев своего бывшего, как самка богомола.
***
- Галя, как прошло твоё свидание?
- Пришлось дать ему пять пощёчин!
- Приставал? - Засыпал.
***
На соревнованиях по метанию молота смешнее всех метались зрители 5 сектора, куда собственно и летел молот.
***
Окружающие делятся на две категории: тех, кто меня хвалит и тех, кто совершенно не разбирается в людях.
***
Кто-нибудь знает новые матерные слова? Старые уже не описывают в полной мере ситуацию.
***
Хорошей женой быть вредно: муж портится...
***
— Если вы не бросите курить, то не доживёт до семидесяти.
— Но мне семьдесят пять. Моя мама курила до девяносто трёх лет.
— А потом умерла?
— Нет. Трубку потеряла.
Рано или поздно у каждой женщины наступает такой период, когда она начинает понимать самку богомола....
Если семья развалилась, нельзя винить одного мужа. Виноваты оба – муж и свекруха....
На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать....
Если вы бегаете по утрам в парке, а об этом никто не знает, то это не считается....
Он так радовался, что у него появилась любовница, что не сдержался и рассказал жене....