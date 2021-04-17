Анекдоты недели - 299 - Вечно ты недовольна, когда я звоню. Вечно говоришь, что уже полтретьего ночи.

Не все ингредиенты для настоящей шаурмы можно вот так запросто купить в магазине. За некоторыми еще придется побегать по городу.

***

В Одессе. Жена - мужу:

- Моничка, у меня для тебя шикарная новость!

- Шо за новость, Цилечка?

- Ты таки не зря покупал страховку на машину!

***

— Есть у нас на заводе такая примета - если бригадир кричит, значит, опять не трактор собрали.

— А что тогда собрали?

— А вот что кричит - то и собрали...

***

Первые тревожные симптомы усталости начинают проявляться уже тогда, когда просыпаешься с мыслью о том, что надо идти на работу.

***

— А когда вы начали работать в этой компании?

— Когда мне пригрозили увольнением.

***

Гороскоп на завтра:

У оптимистов будет все плохо, но они не заметят.

У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.

***

Никто так не удивляется, увидев своего бывшего, как самка богомола.

***

- Галя, как прошло твоё свидание?

- Пришлось дать ему пять пощёчин!

- Приставал? - Засыпал.

***

На соревнованиях по метанию молота смешнее всех метались зрители 5 сектора, куда собственно и летел молот.

***

Окружающие делятся на две категории: тех, кто меня хвалит и тех, кто совершенно не разбирается в людях.

***

Кто-нибудь знает новые матерные слова? Старые уже не описывают в полной мере ситуацию.

***

Хорошей женой быть вредно: муж портится...

***

— Если вы не бросите курить, то не доживёт до семидесяти.

— Но мне семьдесят пять. Моя мама курила до девяносто трёх лет.

— А потом умерла?

— Нет. Трубку потеряла.