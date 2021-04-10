Анекдоты недели - 298 Рано или поздно у каждой женщины наступает такой период, когда она начинает понимать самку богомола.

Подскажите, как действуют таблетки для посудомойки. Уже три выпила, а посуду мыть все равно не хочется.

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У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане. У правшей - в левом. Если же у человека развиты оба полушария, то деньги лежат в швейцарском банке.

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Погоди, я тебе сейчас объясню все на пальцах. Видишь средний?

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Вчера выслушала от мужа всю правду о себе! И так, блин, его жалко стало! С кем живет, бедолага?!

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Грозы теперь не те, что были 20 лет назад: к раскатам грома добавляется вой сигнализации автомобилей и мат по поводу исчезнувшего интернета…

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- Мадам, вы говорите, что ведете здоровый образ жизни, а у самой в рюмочке коньяк.

- Ну, разве это не здорово?

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Случайное открытие школьной подсобки обернулось для Сережи пожизненной «пятеркой» по физкультуре и математике.

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- Фира, на кого по-твоему должен быть похож ребенок?

- На отца, конечно же!

- Дура, ты Фира… Ребенок должен быть похож на мужа!

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У психиатра.

- Доктор, у меня руки трясутся.

- Пьете?

- Пил.

- Курите?

- Курил.

- Давно бросили?

- Нет, только решил.

- Вот видите, а организм уже испугался.

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- К сожалению, мой муж абсолютно не воспитан. Вчера он три раза зевнул, даже не прикрыв ладонью рта.

- А может, он просто хотел что-то сказать?

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Смотрю на инстаграмы моих знакомых, которые каждый день делают какие-то спортивные челленджи, готовят миллион блюд по сложным рецептам… Как же тяжело живется людям без компьютерных игр.

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Предложили работу в офисе. Я выгорел, пока читал описание вакансии.

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На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать.

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На сегодня у меня один вопрос: почему за 20 сезонов Битвы экстрасенсов никто не сказал про коронавирус?