Анекдоты недели - 298

Подскажите, как действуют таблетки для посудомойки. Уже три выпила, а посуду мыть все равно не хочется.
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У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане. У правшей - в левом. Если же у человека развиты оба полушария, то деньги лежат в швейцарском банке.
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Погоди, я тебе сейчас объясню все на пальцах. Видишь средний?
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Вчера выслушала от мужа всю правду о себе! И так, блин, его жалко стало! С кем живет, бедолага?!
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Грозы теперь не те, что были 20 лет назад: к раскатам грома добавляется вой сигнализации автомобилей и мат по поводу исчезнувшего интернета…
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- Мадам, вы говорите, что ведете здоровый образ жизни, а у самой в рюмочке коньяк.
- Ну, разве это не здорово?
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Случайное открытие школьной подсобки обернулось для Сережи пожизненной «пятеркой» по физкультуре и математике.
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- Фира, на кого по-твоему должен быть похож ребенок?
- На отца, конечно же!
- Дура, ты Фира… Ребенок должен быть похож на мужа!
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У психиатра.
- Доктор, у меня руки трясутся.
- Пьете?
- Пил.
- Курите?
- Курил.
- Давно бросили?
- Нет, только решил.
- Вот видите, а организм уже испугался.
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- К сожалению, мой муж абсолютно не воспитан. Вчера он три раза зевнул, даже не прикрыв ладонью рта.
- А может, он просто хотел что-то сказать?
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Смотрю на инстаграмы моих знакомых, которые каждый день делают какие-то спортивные челленджи, готовят миллион блюд по сложным рецептам… Как же тяжело живется людям без компьютерных игр.
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Предложили работу в офисе. Я выгорел, пока читал описание вакансии.
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На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать.
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На сегодня у меня один вопрос: почему за 20 сезонов Битвы экстрасенсов никто не сказал про коронавирус?
Если семья развалилась, нельзя винить одного мужа. Виноваты оба – муж и свекруха....
На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать....
Если вы бегаете по утрам в парке, а об этом никто не знает, то это не считается....
Он так радовался, что у него появилась любовница, что не сдержался и рассказал жене....
Провела 40 минут на велотренажере. Ощущения — супер! В следующий раз попробую крутить педали…...