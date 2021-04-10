Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12115

Анекдоты недели - 298

Рано или поздно у каждой женщины наступает такой период, когда она начинает понимать самку богомола.

Подскажите, как действуют таблетки для посудомойки. Уже три выпила, а посуду мыть все равно не хочется.

***

У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане. У правшей - в левом. Если же у человека развиты оба полушария, то деньги лежат в швейцарском банке.

***

Погоди, я тебе сейчас объясню все на пальцах. Видишь средний?

***

Вчера выслушала от мужа всю правду о себе! И так, блин, его жалко стало! С кем живет, бедолага?!

***

Грозы теперь не те, что были 20 лет назад: к раскатам грома добавляется вой сигнализации автомобилей и мат по поводу исчезнувшего интернета…

***

- Мадам, вы говорите, что ведете здоровый образ жизни, а у самой в рюмочке коньяк.

- Ну, разве это не здорово?

***

Случайное открытие школьной подсобки обернулось для Сережи пожизненной «пятеркой» по физкультуре и математике.

***

- Фира, на кого по-твоему должен быть похож ребенок?

- На отца, конечно же!

- Дура, ты Фира… Ребенок должен быть похож на мужа!

***

У психиатра.

- Доктор, у меня руки трясутся.

- Пьете?

- Пил.

- Курите?

- Курил.

- Давно бросили?

- Нет, только решил.

- Вот видите, а организм уже испугался.

***

- К сожалению, мой муж абсолютно не воспитан. Вчера он три раза зевнул, даже не прикрыв ладонью рта.

- А может, он просто хотел что-то сказать?

***

Смотрю на инстаграмы моих знакомых, которые каждый день делают какие-то спортивные челленджи, готовят миллион блюд по сложным рецептам… Как же тяжело живется людям без компьютерных игр.

***

Предложили работу в офисе. Я выгорел, пока читал описание вакансии.

***

На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать.

***

На сегодня у меня один вопрос: почему за 20 сезонов Битвы экстрасенсов никто не сказал про коронавирус?

Досуг Курьезы Юмор
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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