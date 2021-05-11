Мала академія наук нагородила найкращих дослідників-школярів Переможці протягом року будуть отримувати президентські стипендії та зможуть представляти Україну на міжнародних олімпіадах та конкурсах.

Мала академія наук відзначила переможців цьогорічного конкурсу із захисту науково-дослідницьких робіт серед школярів. Про це повідомляє «Українська правда».

Загалом у 2021 році свої наукові проєкти за 65 науковими напрямками представили понад 1000 школярів з усієї України.

Щоб здобути перемогу, учні повинні були пройти постерний захист – представити проєкт членам журі, а також взяти участь у науковій конференції, – розповідає президент Малої академії наук Станіслав Довгий.

Найкращими проєктами було визнано:

- Систему, яка допомагає водіям безпечно переїжджати перехрестя

Автор: Десятикласник Роман Юкленчук з Харкова

Система підкаже водію відстань до перехрестя, його параметри та час, що залишився даному сигналу світлофора, і на основі цих даних запропонує оптимальну швидкість руху.

На думку винахідника, така система не лише допоможе зменшити кількість ДТП, що часто трапляються на перехрестях, а й заощадить паливо.

- Систему iPoliv, помічник для фермерів

Автор: Одинадцятикласник Олександр Ковальчук з Києва

Винахід допомагає на 10% зменшити витрати води на полях та на 20 % підвищити врожайність.

Це можливо завдяки датчикам, що будуть збирати дані про вологість ґрунту та мікроклімат на полі та передавати їх на сервер, де відбудеться прогнозування найбільш оптимальних методів обробки землі.

- Конструкцію, що допомагає втричі підвищити ККД сонячних панелей

Авторка: Одинадцятикласниця Єлизавета Лазарова з Києва

Винахід допоможе майже на 30% зменшити термін їхньої окупності та ще й зекономити 70% площ, зайнятих сонячними електростанціями.

Також винахідниця придумала унікальну конструкцію – рефлекторну V-подібну установку, всередині якої встановлені двосторонні сонячні батареї.

- Альтернативу синтетичним утеплювачам – текстильний матеріал із суцвіття рогози.

Авторка: Одинадцятикласниця Анна Туманова з Кіровоградської області

Матеріал можна використовувати для створення теплоізоляційного одягу та ще й зберегти навколишнє середовище.

- Антивірусну програму для виявлення та знешкодження вірусів-шифрувальників.

Автор: Десятикласник Дмитро Жайворонок з Києва

Антивірус швидко сканує файли й програми в режимі реального часу, знаходить віруси, знешкоджує їх або відправляє на карантин за допомогою вбудованих алгоритмів.

Приємний бонус: програма безкоштовна та не містить обмежень, пов’язаних з функціональністю.

Крім того, золотими медалями на конкурсі нагороджені левітаційні ваги, пристрій для генерації та передачі сигналу SOS, новий сервіс для відеоконференцій, цифровий програвач звукових файлів, вебсервіс для абітурієнтів та багато різних проєктів та досліджень – не лише технічних чи комп’ютерних, а ще й з історії, біології, математики, астрономії тощо, – розповідають у МАН.

Переможці протягом року будуть отримувати президентські стипендії та зможуть представляти Україну на міжнародних олімпіадах та конкурсах.

Джерело: Всеосвіта