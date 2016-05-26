Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:0870

Украинцам открыты дороги в 107 стран мира

Украинцы при условии соблюдения противоэпидемических требований пока могут путешествовать в 107 стран мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 18 мая, сообщает Укринформ.

«По состоянию на 18 мая для граждан Украины открыто границы 107 стран мира. Со времени нашего предыдущего брифинге 26 марта въезд позволили еще три страны - Греция, Кипр и Сейшельские острова», - сказал Кулеба.

В то же время он напомнил, что условия въезда могут включать соблюдение противоэпидемических требований, в частности предоставление результатов ПЦР-теста, прохождения обязательного карантина и др.

"Но, в принципе, въехать во все эти 107 стран возможно", - отметил министр.

В этом контексте глава МИД посоветовал проверять актуальную информацию об условиях въезда на интерактивной карте МИД.

Общество Греция Кипр Сейшельские острова
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