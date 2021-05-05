В Украине ввели в оборот золотую монету Национальный банк Украины 17 мая ввел в оборот золотую памятную монету номиналом в одну гривну.

Отмечается, что монета воспроизводит дизайн монеты "Владимир Великий" номиналом одна гривна образца 2004 года, посвященной выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневекового европейского государства Руси-Украины – князю Киевскому Владимиру Великому.

"Она изготовлена из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки – "анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, диаметр – 25 мм, гурт монеты – гладкий", – говорится в сообщении.

В НБУ также уточнили, что эта золотая памятная монета была отчеканена в 2010 году тиражом 500 штук. Учитывая вероятность повышенного спроса, в Нацбанке планируют начать ее реализацию на электронных аукционах.

"Это позволит на прозрачных и конкурентных началах удовлетворить спрос клиентов, в том числе банков, нумизматов и их объединений, других юридических и физических лиц. Первый электронный аукцион состоится в день ее введения в оборот – 17 мая 2021 года", – отметили в НБУ.

Источник: kurs.com.ua