Гороскоп на неделю 17 – 23 мая для всех знаков Зодиака Гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака прогнозирует успех. Одиноких людей ждут судьбоносные знакомства, супружеские пары смогут реализовать задуманные планы, а те, кто находился всю неделю в отчаянии, – смогут насладиться жизнью.

Овен

Новая неделя подарит Овнам тягу к новым знаниям, любая информация будет хорошо усваиваться, а новое дело принесет удовольствие. Что касается покупок, то будьте осторожными, так как есть все возможности купить то, что вам совсем не нужно.

Среда будет нагруженной, на ваши плечи упадет слишком много задач, которые вы должны будете выполнить в слишком короткое время. Если вы будете искать уюта, то уединиться вам помогут книги и планы на будущее.

Овнам астрологи советуют не терять самоконтроль – перед принятием важных решений дайте себе время на размышления и трезво оцените ситуацию. Таким образом, вы существенно уменьшите шансы на ошибку.

Благоприятный день: 18 мая

Неблагоприятный день: 20 мая

Телец

На этой неделе у Тельцов будет довольно часто меняться настроение. Вам надо начать заниматься теми задачами, которые будут требовать творческих мыслей и направлять вас в позитивное русло.

Вам будут легко даваться знакомства с людьми. Если вы отправитесь с друзьями после работы на кофе, то имеете все шансы встретить интересного человека, который впоследствии повлияет на вашу жизнь.

Если вас долгое время не покидают мысли о том, что вам нужно что-то изменить в своей жизни, то найдите несколько часов для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Тщательно подумайте над тем, как все можно изменить, чтобы улучшить ситуацию.

Благоприятный день: 18 мая

Неблагоприятный день: 20 мая

Близнецы

В начале недели найдите время, чтобы составить план до конца года. Не медлите, потому что вам надо четко знать, куда двигаться дальше. План позволит вам осуществить все желания, которых вы хотите достичь.

Астрологи советуют Близнецам подумать над отношениями с друзьями, с которыми вы внезапно оборвали связь. Сделайте первый шаг и пригласите близкого вам человека на кофе. Если же между вами произошла ссора – не бойтесь первыми пойти на примирение.

На выходных не засиживайтесь дома, а отправляйтесь на прогулку с друзьями и хорошими знакомыми. Вероятно, вы познакомитесь с интересными людьми, которые будут полезны вам в будущем.

Благоприятный день: 22 мая

Неблагоприятный день: 17 мая

Рак

Неделя для Раков будет полна бодрой энергии и силы, которую вы направите в позитивное русло. Астрологи советуют провести дни в покое, никуда не торопясь. Тщательно разберитесь с задачами, которые вы себе поставили. Эта неделя – удачный период для начала чего-то нового.

Чтобы добиться максимального успеха – не игнорируйте тайм-менеджмент. Ваша энергия будет бить ключом. Своими поступками вы будете вдохновлять других на интересные идеи.

Выходные уделите генеральной уборке дома. Вероятно, вы не все свое свободное время потратите на важные вещи, но в общем проведете его продуктивно.

Благоприятный день: 22 мая

Неблагоприятный день: 17 мая

Лев

Астрологи советуют Львам браться за любые проекты, так как они принесут вам успех уже совсем скоро. Одиноких представителей знака ждут перемены в личной жизни. Самыми благоприятными днями будут среда и четверг. Постарайтесь в этот период сделать все важные дела, результат не заставит себя долго ждать.

Проявляйте на этой неделе больше самостоятельности и следите за своими финансами. Дополнительные средства вместо необдуманного расходования лучше вложить во что-то полезное и необходимое. Покупки стоит совершать в первой половине дня.

Выходные хорошо провести с близкими и начать заниматься делами по дому. Воскресенье посвятите исключительно себе. Начните заниматься тем, что приносит вам удовольствие.

Благоприятный день: 19 мая

Неблагоприятный день: 21 мая

Дева

У Дев на этой неделе появится страсть к приключениям, поэтому ставьте перед собой большие цели, а ваша активность будет зажигаться от идей, которые вы придумаете. Вы будете требовать максимум внимания к своей персоне, из-за этого могут возникнуть недоразумения с противоположным полом.

Постарайтесь в середине недели никому ничего не обещать, потому что запланированные дела придется отложить. Среда не благоприятна для заключения сделок, подписания контрактов и деловых поездок.

Выходные – хорошее время для дружеского общения, отдыха. Вам хорошо будет удаваться планирование, а благодаря своей целеустремленности уже в начале следующей недели вы сможете удивить не только себя, но и ваших родных. Двигайтесь только вперед и не останавливайтесь на достигнутом.

Благоприятный день: 19 мая

Неблагоприятный день: 21 мая

Весы

Весам решать задачи на этой неделе помогут хорошее самочувствие, прилив энергии, ясность ума и свежие идеи. Новая неделя – благоприятное время для начала курса обучения или занятий самообразованием.

Руководство возложит на вас некоторые обязанности, которые вам обязательно нужно выполнить. Если им все понравится, вы сможете продвинуться по карьерной лестнице или получить премию.

На выходных попробуйте расслабиться от лишней суеты. Вы будете довольны пластом выполненной работы, поэтому прогуливайтесь по любимым местам и назначайте встречи со своими друзьями. Одиноких представителей знака ждут романтические знакомства и появление в жизни приятного человека из прошлого.

Благоприятный день: 23 мая

Неблагоприятный день: 18 мая

Скорпион

На этой неделе Скорпионам надо навести порядок в своей жизни: заново расставьте приоритеты и отбросьте все лишнее без сожаления. Вы столкнетесь с проблемами в тех сферах, в которых до этого все было спокойно. Впрочем, неприятности быстро минуют, поэтому беспокоиться о них сильно не стоит.

Те, кто смотрел оптимистично вперед, – могут надеяться на счастливый исход. Основные успехи ждут в сфере увлечений, творчества, поездок и любви. У Скорпионов возможен всплеск вдохновения и творческой энергетики, поэтому ее надо направить на положительную эмоциональную подзарядку.

Самодисциплина, занятия спортом и прогулки – такими должны выглядеть ваши идеальные выходные. Ваше здоровье зависит от эмоционального состояния. Внимательно прислушивайтесь к себе и старайтесь не переутомляться. Пейте витамины и отдыхайте вечером за просмотром любимых сериалов или фильмов.

Благоприятный день: 23 мая

Неблагоприятный день: 18 мая

Стрелец

Новая неделя для Стрельцов – благоприятный период для интеллектуального труда и творчества. Осуществится то, о чем вы так долго мечтали. В личной жизни назревают перемены. Вы почувствуете, что вас любят и ценят, поэтому проведете переоценку отношений, которые имеют все шансы выйти на новый уровень.

Не поддавайтесь лености и апатии к работе. Будьте легки на подъем, так как сил и вдохновения вам хватит на все. Не пренебрегайте домашними делами. На этой неделе вы сможете решить много важных вопросов.

На выходных вас будет беспокоить бессонница, поэтому постарайтесь перед сном проветрить комнату. Будьте осторожны с электроприводами и предметами бытовой химии.

Благоприятный день: 20 мая

Неблагоприятный день: 22 мая

Козерог

На этой неделе Козероги будут очень домашними. Все свое время вы проведете дома за чтением интересной книги и освоением новых знаний. Обучение пойдет вам на пользу и позволит с новыми силами взяться за проекты, которые вы запланировали ранее, но никак не могли их начать.

Работа будет спокойной, вы будете наслаждаться атмосферой, даже если у вас будут гореть дедлайны. Если к вам обратятся за помощью – будьте любезны и помогите своей коллеге.

В жизни Козерогов начнется яркий период, когда любые изменения в жизни приведут к радости и счастью. Вам стоит быть только целеустремленными и точно знать, что вам нужно. Будет полезно побыть наедине со своими мыслями и спросить себя, чего вы на самом деле ждете от отношений со своей второй половинкой.

Благоприятный день: 19 мая

Неблагоприятный день: 22 мая

Водолей

Новая неделя будет удачной для проведения важных разговоров. На этой неделе, вы как никогда будете красноречивыми. Доводите начатое до конца и не отступайте, тогда вам может улыбнуться успех и заслуженное финансовое вознаграждение.

Звезды говорят, что неделя будет благоприятной для тех представителей знака, которые задумали поиск единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других собственными идеями.

Вероятно, вы получите награду, которую даже не ожидали, однако не спешите тратить средства. Водолеям астрологи не рекомендуют потакать всем своим желаниям. Есть высокие шансы стать заложником собственных капризов и довести себя до депрессивного состояния.

Благоприятный день: 17 мая

Неблагоприятный день: 19 мая

Рыбы

Рыбы на этой неделе будут работать не покладая рук. Вы вовремя поймете, что проведение времени зря дома ни к чему не приведет, так что смело можете ожидать результат, если направите энергию в конструктивное русло.

Избегайте сплетен, сдерживайте свои эмоции и постарайтесь не отслеживать чужую работу. Сосредоточьтесь только на том, что действительно важно именно вам. Чем больше вы будете учиться и саморазвиваться, тем быстрее вы окажетесь в выигрышной ситуации.

В конце недели вы составите план всех своих будущих достижений, однако звезды рекомендуют не начинать несколько задач подряд, а четко расписать недели и месяцы.

Благоприятный день: 18 мая

Неблагоприятный день: 17 мая

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