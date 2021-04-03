Анекдоты недели - 297

Мне в школе плохо давались точные науки, поэтому я работаю в метеоцентре.
***
Вкус у водки один, а приключения всегда разные!
***
- Чай, кофе, вино, пиво, водка, минералка?
- Вы сейчас прямо мои последние сутки пересказали.
***
Врач пациенту:
- Вам надо меньше пить.
- Почему, доктор?
- Понимаете, я вчера взял анализ вашей крови. Так вот, он испарился!
***
- Хочу хомяка.
- За ним надо ухаживать, следить, убирать, кормить, играть с ним.
- Хочу стать хомяком.
***
- Простите, а сколько у вас до меня было мужчин?
- Вы первый идиот, который взял талончик к гинекологу.
***
- А насколько больно делать тату?
- Ну как, терпимо, но смотря где делаешь.
- В Житомире, а что?
***
Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата.
***
Отбивные получились просто чудо – благодаря мужу, который разозлил меня с утра.
***
В Одессе на вокзале женщина сидит на чемоданах и плачет навзрыд. Подходит одессит в возрасте:
– Что произошло?
– Опоздала на поезд!
– И на сколько?
– На две минуты!
– А плачете так, будто на два часа!
***
– Абрам, не могли бы вы мне починить розетку?
– У вас же есть Моня, пусть он и починит!
– Ему нельзя, его может током убить!
***
– Дорогой, доктор посоветовал поехать нам отдохнуть на Багамы или на Канары. Куда поедем?
– К другому доктору!
***
– Почему ты разошелся с женой?
– Представляешь, ее всю ночь не было дома, а утром она пришла и сказала, что ночевала у подруги!
– И?
– Врет! У подруги ночевал я!
***
– Подсудимый, вы признаете, что бросили камень в продавщицу и разбили ей лицо?
– Да, но это был не камень, а ее "свежайшая" булочка!
На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать....
Если вы бегаете по утрам в парке, а об этом никто не знает, то это не считается....
Он так радовался, что у него появилась любовница, что не сдержался и рассказал жене....
Провела 40 минут на велотренажере. Ощущения — супер! В следующий раз попробую крутить педали…...
Как же все-таки иногда спасают расстояния... Жили бы все мои подруги в одном подъезде - спились бы все нахрен!...