Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1298

Анекдоты недели - 297

Если семья развалилась, нельзя винить одного мужа. Виноваты оба – муж и свекруха.

Мне в школе плохо давались точные науки, поэтому я работаю в метеоцентре.

***

Вкус у водки один, а приключения всегда разные!

***

- Чай, кофе, вино, пиво, водка, минералка?

- Вы сейчас прямо мои последние сутки пересказали.

***

Врач пациенту:

- Вам надо меньше пить.

- Почему, доктор?

- Понимаете, я вчера взял анализ вашей крови. Так вот, он испарился!

***

- Хочу хомяка.

- За ним надо ухаживать, следить, убирать, кормить, играть с ним.

- Хочу стать хомяком.

***

- Простите, а сколько у вас до меня было мужчин?

- Вы первый идиот, который взял талончик к гинекологу.

***

- А насколько больно делать тату?

- Ну как, терпимо, но смотря где делаешь.

- В Житомире, а что?

***

Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата.

***

Отбивные получились просто чудо – благодаря мужу, который разозлил меня с утра.

***

В Одессе на вокзале женщина сидит на чемоданах и плачет навзрыд. Подходит одессит в возрасте:

– Что произошло?

– Опоздала на поезд!

– И на сколько?

– На две минуты!

– А плачете так, будто на два часа!

***

– Абрам, не могли бы вы мне починить розетку?

– У вас же есть Моня, пусть он и починит!

– Ему нельзя, его может током убить!

***

– Дорогой, доктор посоветовал поехать нам отдохнуть на Багамы или на Канары. Куда поедем?

– К другому доктору!

***

– Почему ты разошелся с женой?

– Представляешь, ее всю ночь не было дома, а утром она пришла и сказала, что ночевала у подруги!

– И?

– Врет! У подруги ночевал я!

***

– Подсудимый, вы признаете, что бросили камень в продавщицу и разбили ей лицо?

– Да, но это был не камень, а ее "свежайшая" булочка!

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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