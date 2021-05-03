Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:1925

Пандемию COVID-19 можно было предотвратить

Пандемию коронавируса, которая привела к миллионам смертей можно было предотвратить, если бы мир отреагировал на нее быстрее.

В отчете независимой группы экспертов, который сделали по заказу Всемирной организации здравоохранения, критикуют мировых лидеров и призывают к серьезным изменениям, чтобы предотвратить такое в будущем.

Группу возглавили Хелен Кларк, бывший премьер-министр Новой Зеландии, и Эллен Джонсон-Серлиф, бывшая президент Либерии.

Эксперты считают, что подготовка к пандемии была непоследовательной и недофинансированной, а система оповещения – слишком медленной и мягкой.

Авторы обвинили ВОЗ в недостаточной эффективности и заявили, что в начале пандемии никто не возглавил усилия мира по противодействию коронавирусу.

Февраль 2020 года назвали "месяцем утраченной возможности предотвратить пандемию, поскольку многие страны предпочли подождать и посмотреть".

"Кое-кто к действиям прибегал только после того, как кровати в больницах интенсивной терапии начали заполняться. Потом началась борьба за средства индивидуальной защиты и терапевтические средства. В глобальном масштабе медицинские работники прошли испытания на пределе своих возможностей", – отметила Хелен Кларк.

Эллен Джонсон-Серлиф также заявила, что ситуацию, в которой сейчас оказался мир, можно было предотвратить.

"Есть много обзоров предыдущих кризисов в области здравоохранения, содержащих разумные рекомендации. Однако они пылятся в подвалах ООН и на правительственных полках... Наш отчет показывает, что большинство стран мира просто не были готовы к пандемии", – добавила она.

Источник: healthy.24tv.ua

Общество ВООЗ
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