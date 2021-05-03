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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:0987

В Индии смертность от COVID-19 бьет рекорды: более 4 тысяч второй день подряд

13 мая зафиксировала более 4 тысяч смертей от COVID-19 второй день подряд.

Согласно данным министерства здравоохранения Индии, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 4 120 смертей от коронавируса и 362 727 новых случаев COVID-19.

Отмечается, что ситуация особенно сложная в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.

В Индии произошла масштабная вспышка коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией.

Источник: skeptik.com.ua

Общество Коронавирус Мутация Штамм
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