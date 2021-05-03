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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:38111

Аэропорт в Жулянах закроют на несколько месяцев

Аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить полосу.

Об этом рассказал на пресс-конференции 13 мая глава совета директоров предприятия Денис Костржевский.

По его словам, это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air — Airbus A320 и A321.

Из-за того, что последний тип самолета не может летать в "Киев" с полной загрузкой, Wizz Air решил открыть новый дальний рейс из Абу-Даби в украинскую столицу в аэропорт Борисполь.

Аэропорт "Киев" в ходе работ получит фактически новую полосу. Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72, рассказал Костржевский.

Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров до 2770 метров.

Источник: kurs.com.ua

Общество Wizz Air Абу-Даби
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