В США призывают Facebook отказаться от замысла Instagram для детей Генеральные прокуроры 44 американских штатов и территорий призвали компанию Facebook отказаться от планов по запуску отдельной версии Instagram для детей.

В своем письме, адресованному генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, они выразили опасения по поводу влияния социальных сетей на детей, сообщает Wall Street Journal.

«Использование социальных сетей может нанести ущерб здоровью и благополучию детей, которые не могут справиться с проблемами, связанными с наличием аккаунта в социальных сетях», — написали они.

Впервые о плане создать отдельную версию Instagram для детей младше 13 лет Цукерберг сообщил на слушаниях в Конгрессе США в марте. В следующем месяце конгрессмены от Демократической партии также направили глава Facebook письмо, в котором раскритиковали это намерение компании.

Сейчас Facebook запрещает детям младше 13 лет регистрироваться в своих приложениях и на веб-сайтах, но Цукерберг признает, что многие дети создают аккаунты, указывая ложную информацию о своем возрасте.

«Как известно каждому родителю, дети пользуются интернетом. Мы хотим улучшить эту ситуацию, предоставив родителям возможность видеть и контролировать то, что делают их дети», — отметили в компании.

Дату запуска версии Instagram для детей в Facebook пока не называют.

Источник: ua.news