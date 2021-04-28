В США призывают Facebook отказаться от замысла Instagram для детей

В своем письме, адресованному генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, они выразили опасения по поводу влияния социальных сетей на детей, сообщает Wall Street Journal.
«Использование социальных сетей может нанести ущерб здоровью и благополучию детей, которые не могут справиться с проблемами, связанными с наличием аккаунта в социальных сетях», — написали они.
Впервые о плане создать отдельную версию Instagram для детей младше 13 лет Цукерберг сообщил на слушаниях в Конгрессе США в марте. В следующем месяце конгрессмены от Демократической партии также направили глава Facebook письмо, в котором раскритиковали это намерение компании.
Сейчас Facebook запрещает детям младше 13 лет регистрироваться в своих приложениях и на веб-сайтах, но Цукерберг признает, что многие дети создают аккаунты, указывая ложную информацию о своем возрасте.
«Как известно каждому родителю, дети пользуются интернетом. Мы хотим улучшить эту ситуацию, предоставив родителям возможность видеть и контролировать то, что делают их дети», — отметили в компании.
Дату запуска версии Instagram для детей в Facebook пока не называют.
Источник: ua.news