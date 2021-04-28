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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:0943

В МОЗ Украины рассказали о статистике побочек после вакцинации от коронавируса

С начала вакцинации 24 февраля в Украине было зафиксировано 1279 неблагоприятных событий после прививки, что составляет менее 1% от их общего числа.

Неблагоприятным случаем после прививки считается любое проявление организма, считающееся с медицинской точки неблагоприятным. При этом, не важно, имеется ли причинно-следственная связь с вакцинацией.

По данным Минздрава, неблагоприятные случаи после вакцинации, включая побочные эффекты, зафиксировали в 0,14% от общего числа прививок. Из них 1207 случаев несерьезные, еще 72 – серьезные. Всего с 24 февраля было сделано 884 547 прививок.

В частности, после прививания препаратом Covishield зафиксировано 1032 легких побочных эффекта и 56 серьезных случаев. Всего этим препаратом было привито 481 864 человека.

Из 72 269 украинцев у 7 человек были обнаружены побочные эффекты от препарата CoronaVac, из них у 4 – серьезные случаи. Аналогичное количество реакций зафиксировали после вакцины Comirnaty компании Pfizer, которую ввели 53 311 человеку.

После вакцинации препаратом AstraZeneca зафиксировали 168 легких побочных эффектов и еще 9 серьезных случаев неблагоприятных событий. Этим препаратом вакцинировали 275 177 человек.

Общество
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