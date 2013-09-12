Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:11121

Коронавирус вызывает серьезные нарушения в работе мозга у половины пациентов

Проведено первое масштабное исследование под руководством специалиста из Питтсбургского университета.

Медики проследили за влиянием тяжелых форм коронавирусной инфекции на работу мозга свыше 3 тыс. носителей SARS-CoV-2 и обнаружили, что вирус вызывал легкие или тяжелые нарушения в функционировании нервной системы у примерно 50% пациентов.

Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале JAMA Network Open, пишет Хартия - 97.

"Мы провели первое подобное исследование на территории нескольких регионов планеты и измерили частоту появления всех возможных нейрофизиологических проявлений болезни. Чаще всего COVID-19 вызывал острую энцефалопатию - от нее страдало около 50% пациентов, тогда как реже всего он приводил к развитию менингита и миелопатии, поразивших около 0,1 - 0,2% больных", - пишут исследователи.

Наблюдения за здоровьем людей, у которых развиваются самые тяжелые формы COVID-19, показывают, что коронавирус поражает не только клетки легких, но и может проникать в определенные тельца, обитающие в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца.

Эта особенность вируса, как предполагают ученые, может объяснять то, почему многие заболевшие страдают не только от пневмонии, но также теряют обоняние, испытывают нарушения в работе пищеварительной и кровеносной систем. Выяснилось также, что COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе мозга, в том числе горячку, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей.

Международный коллектив медиков под руководством Шерри Чу, доцента Питтсбургского университета (США), провела первое масштабное исследование того, как коронавирусная инфекция влияет на работу всей нервной системы и мозга, в частности.

Нейрофизиологические последствия инфекции

Ученые заручились поддержкой врачей из 28 больниц в 13 странах, которые передали полные истории болезни свыше 3,5 тыс. пациентов, госпитализированных с тяжелыми формами COVID-19 в промежутке между мартом и октябрем 2020 года.

Эти данные включали как результаты нейрофизиологических обследований, так и жалобы пациентов на головную боль, ухудшение памяти и способности думать. Детально проанализировав этот массив информации, Чу и ее коллеги определили то, как часто коронавирусная инфекция приводила к появлению явных нарушений в работе мозга и всей нервной системы в целом.

Как оказалось, тяжелые формы COVID-19 не только часто вызывали головную боль и потерю обоняния и вкусовых ощущений у примерно трети пациентов, но приводили к развитию более серьезных нарушений в работе мозга. В частности, исследователи зафиксировали острую форму энцефалопатии у половины больных, а еще примерно 10 - 17% пациентов временно теряли сознание или переживали инсульты разной степени тяжести.

Многие из подобных сбоев в работе мозга, в соответствии с расчетами Чу и ее коллег, значительно повышали риск гибели пациентов от COVID-19. В частности, энцефалопатия увеличивала эту вероятность примерно в пять раз, а потеря сознания повышала ее более чем в семь раз.

Эту особенность коронавирусной инфекции, как считают исследователи, необходимо учитывать при наблюдениях за состоянием больных, при подборе терапии для их лечения, а также при определении приоритетов по первоочередной вакцинации населения.

Общество Инсульт Менингита Миелопатии
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