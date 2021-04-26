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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:1385

В Украине планируют создать свой космодром

В Украине хотят создать свой космодром. Точная дата и будущая локация строительства пока не сообщается.

Как рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, реализацией проекта займутся в ближайшие пять лет.

В течение этого времени Украина также хочет вступить в Европейское космическое агентство и вывести на орбиту семь украинских оборонных спутников, которые займутся зондированием поверхности нашей планеты.

Сообщается, что сейчас запланированная программа уже подготовлена. На нее потребуются средства в размере 15 миллиардов гривен (по три миллиарда ежегодно в течение пяти лет). Осталось отправить план органам местной власти, добавив некоторые изменения.

Что касается украинского спутника "Січ 2-30", то сейчас он проходит необходимые испытания. Его должны запустить в космос в декабре 2021 года. Ранее, SpaceX Илона Маска, предварительно, согласилась помочь вывести аппарат на орбиту.

Источник: gloss.ua

Общество Січ 2-30 Спутник
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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