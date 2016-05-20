За курсовые и дипломные, написанные на заказ планируют ввести штраф За курсовые и дипломные, написанные на заказ - штраф: в ВР зарегистрировали законопроект.

Продажу и покупку академических работ в Украине нужно признать административным правонарушением и взимать за это штрафы, отметила автор законопроекта.

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №5461 от 05.05.2021 «О внесении изменений в Закон Украины« Об образовании »в части установления ответственности за передачу академических произведений с нарушением принципов академической добропорядочности».

В частности, речь идет о внесении изменений в статьи 1 и статьи 42:

Часть первую статьи 1 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«Академический произведение - это произведение, содержащее результаты научных исследований, научно-методической, художественной, учебной или иной творческой деятельности, использоваться для подтверждения результатов обучения и / или присвоения образовательных квалификаций, научных степеней и / или ученых званий, а также в других случаях, определенных законодательством и учебным заведением или научным учреждением».

Часть четвертую статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания:

«Передача или посредничество при передаче автором (авторами) академического произведения или его части третьему лицу для дальнейшего использования этим лицом как автором.

Такие поправки авторы законопроекту предложили после скандальной истории с получением ученой степени нардепом Ильей Кивой. Так, соавтор проекта закона, народный депутат Инна Совсун на своей странице в фейсбуке написала, что продажа академических произведений вредит образовании, науке и обществу в целом:

«К сожалению, Илья Кива - лишь вершина айсберга в море тех, кто покупает и продает научные работы в Украине. Мы предлагаем признать это административным правонарушением и взимать штрафы.»

К тому же ранее был зарегистрирован законопроект, которым предусматривается усиление ответственности за нарушение академической добродетели. В частности, речь идет о «Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение академической добропорядочности» № 3764 от 01.07.2020.

Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнить статьей 51-3 следующего содержания:

Статья 51-3. Нарушение академической добродетели

«Написание академического текста на заказ, присвоение авторства на академический текст, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан».

Источник: Всеосвіта