Анекдоты недели - 296 В рамках программы борьбы с бедностью населения депутаты анонсировали закон, запрещающий гражданам свистеть в жилых помещениях.

В троллейбусе пожилая женщина пытается уступить место очень худому молодому человеку:

- Присаживайся бедненький, ты что же худой то такой? Болеешь что ли?

- Нет, спасибо. Студент я.

- Ну давай хоть плащ твой подержу!

- Это не плащ, это мой друг Коля!

***

- Алло, диспетчер такси слушает.

- Девушка, можно двадцать такси к общежитию ткацкой фабрики?

- Куда поедете?

- Как куда? Обратно в часть.

***

Я свободно разговариваю на украинском, английском и немецком. Да и на других уроках тоже…

***

Я восхищен вашими чувствами. 20 лет женаты, а все еще на прогулках держитесь за руки.

Если я ее отпущу, она обязательно что-нибудь купит!

***

Гаишник, улыбаясь, говорит таксисту:

- Ну, вот и договорились, можете ехать и ни гвоздя вам, ни жезла!

- И вам успехов, и ни стыда, и ни совести!

***

Ну почему современные технологии одновременно позволяют производить бутылки для пива, которые не разлагаются на свалке 100 лет, и кузова автомобилей, которые сгнивают за 3-4 года?

***

Маски есть?

— Нет, но рекомендую вам купить хорошее слабительное.

— А зачем мне слабительное?!

— Вы его примите, и вам уже не захочется из дома выходить.

***

Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр с кислинкой лимона...

Молекулярная кухня — подумаете вы.

Лень мыть нож — отвечу я.

***

У психиатра.

— Доктор, у меня руки трясутся.

— Пьете?

— Пил.

— Курите?

— Курил.

— Давно бросили?

— Нет, только решил.

— Вот видите, а организм уже испугался.

***

Звонок в аварийную горгаза:

- Сынки, что такое. Плиту с утра включила, а газ не горит!

- Бабуля, а вы спичку зажигали?

- Ой забыла, сейчас зажгу...

***

Клиент изучает счет в ресторане:

- Салат - 5 долларов, горячее - 20, десерт - 15, бутылка вина - 25.

Всего 65$. А у вас 110$. Как же так получилось?

Официант с досадой:

- Ну, значит, не получилось...