Анекдоты недели - 296

В троллейбусе пожилая женщина пытается уступить место очень худому молодому человеку:
- Присаживайся бедненький, ты что же худой то такой? Болеешь что ли?
- Нет, спасибо. Студент я.
- Ну давай хоть плащ твой подержу!
- Это не плащ, это мой друг Коля!
***
- Алло, диспетчер такси слушает.
- Девушка, можно двадцать такси к общежитию ткацкой фабрики?
- Куда поедете?
- Как куда? Обратно в часть.
***
Я свободно разговариваю на украинском, английском и немецком. Да и на других уроках тоже…
***
Я восхищен вашими чувствами. 20 лет женаты, а все еще на прогулках держитесь за руки.
Если я ее отпущу, она обязательно что-нибудь купит!
***
Гаишник, улыбаясь, говорит таксисту:
- Ну, вот и договорились, можете ехать и ни гвоздя вам, ни жезла!
- И вам успехов, и ни стыда, и ни совести!
***
Ну почему современные технологии одновременно позволяют производить бутылки для пива, которые не разлагаются на свалке 100 лет, и кузова автомобилей, которые сгнивают за 3-4 года?
***
Маски есть?
— Нет, но рекомендую вам купить хорошее слабительное.
— А зачем мне слабительное?!
— Вы его примите, и вам уже не захочется из дома выходить.
***
Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр с кислинкой лимона...
Молекулярная кухня — подумаете вы.
Лень мыть нож — отвечу я.
***
У психиатра.
— Доктор, у меня руки трясутся.
— Пьете?
— Пил.
— Курите?
— Курил.
— Давно бросили?
— Нет, только решил.
— Вот видите, а организм уже испугался.
***
Звонок в аварийную горгаза:
- Сынки, что такое. Плиту с утра включила, а газ не горит!
- Бабуля, а вы спичку зажигали?
- Ой забыла, сейчас зажгу...
***
Клиент изучает счет в ресторане:
- Салат - 5 долларов, горячее - 20, десерт - 15, бутылка вина - 25.
Всего 65$. А у вас 110$. Как же так получилось?
Официант с досадой:
- Ну, значит, не получилось...