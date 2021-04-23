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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:0744

Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев

Forbes Украина опубликовал рейтинг ста самых богатых украинцев. Его возглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до $ 44,5 млрд. Как следствие - входной билет в сотню подорожал на треть, до $ 125 млн. За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство - в IT и энергетике. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рейтинг.

На руку богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров - нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Весной 2021-го рост цен на сырьевые товары только ускорился, создавая неплохую почву для увеличения состояния участников национальной сотни и в 2022 году. Впрочем, и для несырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались на фоне неопределенности, смешанной с паникой.

В сравнении с прошлогодним рейтингом состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активы Пинчука увеличились с $1,4 млрд до $2,5 млрд, а Жеваго – с $1,1 млрд до $2,4 млрд.

Состояние Игоря Коломойского оценили в $1,8 млрд (+0,8 млрд по сравнению с 2020 годом), Геннадия Боголюбова – в $1,7 млрд (+0,5 млрд), Александра и Галины Герег – в $1,7 млрд  (+0,4 млрд). 

Политика
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