В Марокко девушка родила сразу девятеро детей

По данным министерства здравоохранения страны, все УЗИ, которые она проходила в двух странах, показывали, что у девушки будет семеро детей, но в итоге на свет появилось 9 братиков и сестричек.
“Мать и дети пока чувствуют себя хорошо. О ее состояние меня постоянно информировал малийский врач, сопровождавший Сиссе в Марокко”, - сообщила министр здравоохранения Мали Фанта Сиби.
Сообщается, что роженица и ее дети вернутся домой уже через несколько дней. Все новорожденные появились на свет благодаря кесареву сечению. Они здоровые и счастливые.
История 25-летней Халимы набрала широкий резонанс в западноафриканской стране Мали. Временный лидер страны Бах Ндау лично распорядился, чтобы девушку приняли в одной из больниц Марокко. За ее историей следили и СМИ, и политики. Многие переживали, что девушка или ее дети могут умереть во время родов. Дело все в том, что многоплодные роды несут за собой ряд медицинских осложнений, при которых можно потерять ребенка. Но, к счастью, для Халимы все закончилось успешно.
Источник: facenews.ua
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